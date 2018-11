Außerdem wird Neues von Bob Dylan, Marilyn Manson und Giorgio Moroder erwartet - und noch einiges mehr:

WAS STEHT FEST?

US-Shooting-Star MEGHAN TRAINOR besetzt im Herbst 2014 mit ihrer Single «All About That Bass» wochenlang die Top-Positionen der weltweiten Charts. Die Radiostationen spielen den Doo-Whop-Hit rauf und runter. Am 9. Januar erscheint nun unter dem schlichten Namen «Title» ihr Debüt. Karibisch und ein Hauch Fugees, «ein guter Mix aus verschiedenen Genres», sagt Trainor über die Platte.

Wer OLLI SCHULZ nur als ProSieben-Spaßnase aus dem Fernsehen kennt, hat einiges verpasst: Der Indie-Musiker bringt am 9. Januar bereits sein sechstes Album heraus. Zwar hat «Feelings aus der Asche» keinen ganz so originellen Titel wie das charmante 2003er-Debüt «Brichst du mir das Herz, dann brech' ich dir die Beine» - aber sicher liegen mit Schulz' Promibonus diesmal die Verkaufszahlen etwas höher.

Ab 16. Januar wird mit «The Pale Emperor» das neunte Album des US-Schockrockers MARILYN MANSON in den deutschen Plattenläden stehen. Titel wie «The Mephistopheles of Los Angeles» oder «The Devil Beneath My Feet» versprechen wieder einiges Aufregerpotenzial. «Es wird ein Mix aus altem Blues und sehr harten Elementen geben», hat Manson schon vor einigen Monaten über seine neue Musik gesagt.

NOEL GALLAGHER bringt am 27. Februar die zweite Platte seiner Post-Oasis-Ära heraus: «Chasing Yesterday» wird sie heißen. Obwohl er nach eigener Aussage Kollaborationen hasst, hat er sich für die Single «Ballad of the Mighty I» den ehemaligen The-Smiths-Gitarristen Johnny Marr ins Studio geholt. Wie viel Britpop steckt noch in Gallagher? Man darf gespannt sein.

WAS WIRD ERWARTET?

Mit dem Sommerhit «Wake Me Up» und seinem Top-Ten-Debüt «True» war der schwedische DJ AVICII im Jahr 2013 richtig durchgestartet. Für den 2015 erwarteten Album-Nachfolger «Stories» hat er sich Jon Bon Jovi, Chris Martin von Coldplay und Wyclef Jean ins Studio geholt. Einen Vorgeschmack bietet die Single «The Days» mit Robbie Williams.

Nach seinen jüngsten Arbeiten mit Daft Punk, Lady Gaga oder Coldplay kommt der italienische Produzent GIORGIO MORODER im Frühjahr mit dem ersten Studioalbum seit 30 Jahren zurück. Das US-Magazin «Billboard» beruft sich dabei auf die Plattenfirma. Der 74-jährige Disco-Pionier hat sich unter anderem Britney Spears und Kylie Minogue ins Studio eingeladen. Der erste Vorbote ist die Single «74 Is the New 24».

Nach den Indie-Pop-Alben «Nelken & Schillinge» und «Die Pest im Piemont» hatte sich die Band BILDERBUCH neu sortiert. 2013 kommen die vier jungen Österreicher fulminant mit dem Sommerhit «Plansch» und dem Dicke-Hose-Kracher «Maschin» um die Ecke. Der frische Sound wird in höchsten Tönen gelobt - etwa von den Fanta4, Fettes Brot, Casper und den Beatsteaks. Im Frühjahr 2015 erscheint das neue Album.

Im Jahr 1965 wird in Hannover eine der erfolgreichsten deutschen Bands gegründet. Im kommenden Jahr feiern die SCORPIONS ihr 50. Jubiläum. Dazu gehen die Hardrocker auf große Tour, ein Album gibt es obendrauf. Zuletzt haben Klaus Meine & Co. mit ihrer Live-Platte «MTV Unplugged» Gold-Status erreicht - zum insgesamt 15. Mal.

WORÜBER WIRD GEMUNKELT?

Vor zehn Jahren reichen mit «Up The Bracket» und «The Libertines» zwei chaotisch hingerotzte Alben aus, um THE LIBERTINES zu einer der einflussreichsten Rockbands der Nullerjahre zu machen. Was folgt, ist bekannt: Pete Doherty, das Koks, der Bruch. Derzeit stehen er und Kumpel Carl Barât wieder regelmäßig gemeinsam auf der Bühne. Neues Material der Briten, meint Barât, soll wohl 2015 kommen. Mal schauen.

Mit BOB DYLAN und Frank Sinatra treffen zwei aufeinander, die die Popmusik jeder auf seine Weise geprägt haben: Kommendes Jahr wird der US-Folksänger wohl eine Platte ausschließlich mit Coversongs von «Ol'Blue Eyes» veröffentlichen. Das jedenfalls weiß das Musikmagazin «Billboard» über «Shadows In The Night» zu berichten. Vorab gibt es auf Dylans Homepage schon einmal «Full Moon and Empty Arms» zu hören.

Eines ist schon klar: Ex-Monrose-Sternchen MANDY CAPRISTO wird in der kommenden RTL-Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» an der Seite von Jury-Urgestein Dieter Bohlen Platz nehmen. Ob zugleich auch das zweite Solo-Album nach dem Debüt «Grace» erscheint, ist noch nicht offiziell bekannt - es stehe aber «in den Startlöchern», heißt es. Nicht auszuschließen, dass die Platte crossmedial lanciert wird.

Lange nichts mehr von BJÖRK gehört! Das wird sich im kommenden Jahr sicher ändern. Nicht nur, dass die isländische Künstlerin ab März mit einer Retrospektive im New Yorker Museum of Modern Art geehrt wird. Es steht wohl auch der Nachfolger des 2011er-Albums «Biophilia» an - wenn man den kleinen Hinweis auf ihrer Facebook-Seite richtig deutet.