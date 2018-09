Panasonic hat zwar noch die Exklusivrechte für die 3D-Version von "Avatar", lässt seine neuen BD-Player aber jeden Film (Panasonic)

Dabei sein ist im Moment alles: Die Elektronikhersteller übertrumpfen sich mit neuen Geräten, die 3D in die Wohnzimmer tragen sollen. Technische Innovationen werden nicht mehr bis zu den großen Messen, wie der CeBit Hannover (1. bis 5. März) oder der IFA Berlin (2. bis 7. September) zurückgehalten. Der Markt will kontinuierlich versorgt werden - eine Strategie, die Sinn macht. Schließlich ist 3D in aller Munde, aber noch lange nicht in allen Haushalten angekommen. Neue Geräte mit teilweise verrückt wirkenden Ideen sollen neue Argumente für die dritte Dimension liefern.

Der Blu-ray Player DMP-BDT310 ist rund 200 Euro preiswerter als sein Vorgänger, verfügt über HDMI-Ausgänge und kann die (Panasonic)

Ein Problem, warum sich 3D nicht durchsetzt (2010 wurden in Deutschland gerade einmal 178.000 3D-Fernseher verkauft) sind die fehlenden Inhalte. Es gibt einfach nicht genügend Filme, sodass die Kunden im Moment noch nicht bereit sind, ihre Unterhaltungstechnik umzurüsten. Dieses Problem ist den Herstellern bewusst: Panasonic hat jetzt eine ziemlich kreative Lösung gefunden. Über den Sinn lässt sich allerdings streiten.

In London stellte der japanische Konzern vor Kurzem die Blu-ray-Player der Abschlussklasse 2011 vor. Die Geräte DMP-BDT310 und DMP-BDT110 können aus 2D-Blu-ray Discs (und DVDs) dreidimensionale Bilder errechnen. Die 2D-3D Konvertierung klappe "ohne Qualitätsverlust" verspricht Panasonic und betont, dass "der 3D-Filmfundus nun unerschöpflich" sei. Dass 3D-Filme eine ganz andere Filmsprache haben, die bereit beim Dreh berücksichtigt werden muss, wird allerdings verschwiegen. Dass nachträgliche Konvertierungen von 2D-Material nicht automatisch gute Ergebnisse liefern, war bei "Kampf der Titanen" (2010) mehr als offensichtlich: Der Film wurde von Profis umgerechnet und lief im Kino.

Der DMP-BDT110 ist etwas weniger umfangreich ausgestattet als sein großer Bruder (DMP-BDT310) kostet aber mit 199 Euro a (Panasonic)

Ein weiteres neues Feature, das Panasonic einführt, ist der "3D Effect Controller". Eine Funktion, die in der Tat nützlich sein kann: Je nach persönlichem Empfinden lässt sich die Stärke des 3D-Effekts regulieren. Wichtigstes Argument für die Kunden könnte aber der Preis sein: Der DMP-BDT310 kostet 299 Euro (UVP) und ist damit um satte 200 Euro günstiger als das Vorgängermodell. Der etwas weniger umfangreich ausgestattete DMP-BDT110 wird für 199 Euro (UVP) angeboten, 100 Euro weniger als der Vorgänger.

Der DMP-BDT310 hat integriertes W-LAN an Bord, eine berührungslose Bedienung (Touch-Free-Sensor) und zwei HDMI-Ausgänge - ein sehr praktisches Ausstattungsmerkmal, das Schule machen sollte. Durch TwinHDMI können Bild und Ton separat ausgegeben werden: 3D-Bilder werden über HDMI 1.4 übertragen, 3D-fähige BD-Player und Fernseher unterstützen den Standard natürlich. Ältere AV-Receiver arbeiten hingegen noch mit der Vorgänger-Spezifikation 1.3. Mit einem einzelnen HDMI-Ausgang ist es nicht möglich, 3D-Bilder und Sound durch diese AV-Receiver auf den Fernseher zu schleifen. Dafür müsste ein neues HDMI 1.4-taugliches Gerät angeschafft werden, was dank TwinHDMI nicht mehr nötig ist.

Nintendos 3DS kommt am 25. März auf den Markt und soll etwa 200 Euro kosten. (Nintendo)

Das Thema 3D soll sich in Zukunft aber nicht auf Filme beschränken. Nintendo will sich mit einer neuen Hosentaschenkonsole ein Stück vom Kuchen sichern. Am 25. März veröffentlicht Nintendo mit dem 3DS ein rund 200 Euro teures Gerät, das Spielen mehr Raum geben möchte - buchstäblich.

Die abwärtskompatible Konsole besitzt wie der Vorgänger DS zwei Bildschirme. Der untere ist gewohnt berührungsempfindlich. Der obere erzeugt 3D-Bilder, für deren Wahrnehmung keine Spezialbrille nötig ist. Über technische Details schweigt sich Nintendo weitestgehend aus. Bei einer Veranstaltung in Amsterdam konnten Journalisten das Gerät jedoch bereits in den Händen halten und testen. Der Ersteindruck: Das 3DS besitzt genügend Rechenkraft, um auch aufwendigere Spiele darzustellen.

Der 3D-Effekt lässt sich auf der Nintendo 3DS stufenlos regeln. (Nintendo)

Auch Smartphones und Tablet-PCs werden 3D-tauglich. Der südkoreanische Hersteller LG hat auf dem "Mobile World Congress" in Barcelona als erster Anbieter entsprechende Geräte vorgestellt. Das Handy "Optimus 3D" und das Tablet "Optimus Pad" werden von Doppelkern-Prozessoren angetrieben, die den erhöhten Rechenbedarf befriedigen sollen. Das "Optimus Pad" arbeitet mit dem neuen Android-Betriebssystem "Honeycomb" und verfügt über eine eingebaute 3D-Kamera. Die entsprechenden Aufnahmen lassen sich allerdings nicht auf dem Tablet selbst ansehen, sondern müssen via HDMI-Ausgang einem 3D-Bildschirm zugespielt werden.

Das Smartphone "Optimus 3D" kann auf dem 10,9 Zentimeter großen Display hingegen 3D-Bilder wiedergeben - für die Betrachtung ist keine Brille notwendig. Auch das Mobiltelefon kann mit eingebauter Doppel-Linsen-Kamera (zwei Mal fünf Megapixel) 3D-Bilder aufnehmen und verfügt über einen HDMI-Ausgang.