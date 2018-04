Tanz

Neuer Ballettabend von Gauthier Dance

Stuttgart. Die Stuttgarter Ballettcompany Gauthier Dance hat am Donnerstagabend ihre neue Kurz-Choreografien-Sammlung "Out of the Box III" präsentiert. Acht Stücke wurden uraufgeführt. Tänzer des Ensembles hatten die meisten davon entwickelt. Zwei Teile steuerte auch Company-Chef Eric Gauthier bei.