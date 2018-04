"Duell der Magier" mit Nicolas Cage (links) und Jay Baruchel startet am 02. September. Über das nächste Projekt von Nico (2009 Disney Enterprises, Inc. / Jerry Bruckheimer, Inc.)

Nicolas Cage scheint zurzeit etwas launisch zu sein und macht seinen angehenden Film "Trespass" für alle Beteiligten zur Zitterpartie. Zwei Wochen bevor die erste Klappe des neuen Projekts von Joel Schumacher ("Nummer 23") fallen soll, kann Cage sich nicht so richtig entscheiden, welche Rolle er darin übernehmen will. Ursprünglich sollte der 46-Jährige zusammen mit Nicole Kidman ("Nine") ein entführtes Paar spielen, doch Cage wollte lieber der Bösewicht sein. Dann verabschiedete er sich gänzlich von dem Projekt, wie Deadline.com erfuhr - um kurz darauf wieder einzusteigen. Jetzt aber doch als entführtes Opfer - diese Rolle soll allerdings mittlerweile Liev Schreiber ("Salt") angeboten worden sein. Schumacher hat vorsorglich den Drehbeginn nach hinten verschoben ...