Gleich zwei Künstlergruppen krempeln in der jüngsten Moks-Produktion „Out of Control“ die Ärmel hoch, um tief in die multimediale Trickkiste zu greifen. Die Dinge, die sie dort herausfischen, bauen „kainkollektiv & sputnic“, wie die Teams heißen, zu einem überwältigenden, augen- und ohrenbetörenden Theaterereignis zusammen, bei dem es um Comics und digitale Neusortierungen geht. Das intelligente Medienspiel kam unstrittig gut beim Premierenpublikum an.

Es geht um Batman, den dunklen Rächer – und um das noch sehr viel dunklere „Dark-Net“. Jener sagenumwobene Ort im Internet scheint heute die Rolle von Gespenstergeschichten aus Zeiten der literarischen Romantik übernommen zu haben. Gibt es ihn wirklich? Man hört ja Schreckliches davon... So wirft uns die Inszenierung in eine schwärzliche, knisternde und klappernde Gruselei hinein, die Malte Jehmlich als eine schattenreiche Trümmerlandschaft voller optischen Täuschungen und elektronischem Geflimmer gebaut hat. Gewissheiten? Sind passé. Geheimnis regiert.

Ein Comic-Wettbewerb im Dark-Net

Gestapelte und zugleich durchbrochene Wände bilden eine Art „gläsernes Gefängnis“, wie es später unsere Helden nennen werden. Wie überhaupt die Texte von Fabian Lettow und Nils Voges mannigfaltige Bezüge zu Internet und Smartphones, zu Terroranschlägen und digitaler Überwachung herstellen. Doch vorrangig geht es um eine Truppe von jungen Leuten, die sich ohne weitere pädagogische Aufsicht zu ihrem Ziel, einem Comic-Wettbewerb im Dark-Net, durchschlagen muss. Eine klassische Jugendbuchgeschichte könnte man meinen. Doch der Einfallsreichtum, mit dem diese Story neu verpackt und ver-schachtelt wird, macht daraus ein höchst zeitgenössisches Abenteuer.

Overheadprojektoren leben wieder auf

Herzstück bildet ein animierter Comic, den drei Schauspieler mithilfe von Overheadprojektoren präsentieren. Overheadprojektoren? Ja genau, diese sensiblen Dinosaurier der Medientechnik, welche vor Jahren aus den Schulen verbannt wurden. Hier aber zaubert man mit den Lichtwerfern wie nie zuvor! In liebenswürdig ruckelnden Bewegungen vollführen die Schauspieler eine Animationstechnik (gezeichnet und geklebt von Julia Zejn), die aufgrund ihrer entzückenden Rückständigkeit gleichzeitig den Blick auf die eigentliche erzählerische Könnerschaft schärft. Man sieht, wie Batman, der hier aufgrund seiner Körperfülle auch als Fatman gelten könnte, durch eine typische Superhelden-Geschichte stiefelt – und wie das alles gemacht ist. Wer beruflich Mediengestalter werden möchte, kann hier Profundes lernen. Der Rest wird in jedem Fall viel Spaß haben.

Weil gleichzeitig die Schauspieler an den Folien ziehen und schieben, ihre Stimmen verstellen und auch ihre Schwierigkeiten beim Film-Machen aussprechen, könnte man mit Recht behaupten: Das Medium ist die Botschaft – der Film ist der Star. Und gleichwohl wird in diesem trickreichen Uralt-Kino auch Theater gespielt – und zwar mit einem quecksilbrigen Temperament, bei dessen Anblick die Zuschauer kaum entscheiden können, wen sie als Erstes betrachten sollen. Diese Unübersicht-lichkeit zählt natürlich zum Konzept, insbesondere am Anfang, wenn unsere Helden sich im Schein von Handy-Displays durch das finstere Abenteuerland kämpfen.

"Gefahr lauert überall"

Fakt ist, dass Lina Hoppe (als eloquente Bandenführerin), Meret Mundwiler (unter anderem als wunderbar teuflische Superschurkin), Benjamin Nowitzky (Agitator auf vielen Metaebenen), Walter Schmuck (mit musikalischen Sonderaufgaben) und Christoph Vetter (voller Edelrost in der Stimme als Sprecher von Butler Alfred) in diesem Kontermarsch der Medien mitmachen. Alle agieren nicht einzig als Bediener der Projektoren, sondern greifen auch zur Geige oder Querflöte, dann wieder kostümieren sie sich selbst zu Superhelden, oder fallen kurz darauf wieder in ihre menschliche Rollen. Was für ein Ritt.

Besonders amüsant gelingt die Verschränkung zwischen Scherz und tieferer Bedeutung. Gefahr lauere überall, heißt es immer wieder, und die Spieler bedrängen sogar das Publikum im raunenden Ton von Untergrund-Aktivisten, jeder möge sein Handy ausschalten. Diese Szenen tragen gleichviel Nonsens wie zugleich Realismus in sich. Denn gewiss könnten heutzutage Geheimdienste den Aufenthaltsort von Terroristen via GPS orten. Doch sind solche Ängste in diesem Fall nicht völlig paranoid?

So wirbelt die Aufführung munter mit den Bausteinen einer von Smartphones gesteuerten Gegenwart herum, setzt sie fröhlich neu zusammen, und vollbringt am Ende das Wunderwerk, einen Theaternachmittag zu schaffen, bei dem die Chancen gutstehen, Zuschauer ab 13 Jahren nachhaltig zu begeistern.