Patti Smith mag Friedhöfe

Die amerikanische Rocksängerin Patti Smith (69, "Because the Night") hat ein Faible für Friedhöfe. "Ich liebe Friedhöfe, gehe gern dorthin, weil sie meistens menschenleer sind", sagte sie der "Welt am Sonntag". "Friedhöfe sind für mich schöne Landschaften, oft mit sehr alten Mauern, Grabsteinen und Skulpturen. Ich mag die Engel-Skulpturen."