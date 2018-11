Dewr Sportreporter Bruno Moravetz (Archivbild vom November 1978) ist am Silvestertag im Alter von 92 Jahren gestorben. Foto: Heinz Wieseler (dpa)

Dies teilte seine Tochter Christiane Moravetz am Dienstag mit. Moravetz hatte 1980 bei den Olympischen Winterspielen in Lake Placid mit drei Worten Berühmtheit erlangt. Während der ZDF-Übertragung des 15-Kilometer-Langlaufs fragte er damals: «Wo ist Behle?» Mehr als zwölf Millionen TV-Zuschauer suchten vergeblich mit, weil die Kamera den nach der ersten Zwischenzeit lange führenden Behle nicht einfing.

«Ich wusste, dass es ihm nicht gut geht und er ein Alter hatte, in dem man mit so etwas rechnen muss. Dennoch macht es mich sehr traurig», kommentierte Behle merklich geschockt die Nachricht. «Mit Bruno verband mich mehr als nur der Spruch. Wir hatten immer einen angeregten, guten Kontakt.»

Moravetz, der von vielen kurz «Mora» genannt wurde, berichtete zwischen 1952 und 1992 von elf Olympischen Winterspielen und zwischen 1960 und 1984 von sieben Sommerspielen. Zeitweise moderierte er auch das «ZDF-Sportstudio», fühlte sich in dieser Rolle aber nicht so wohl wie bei der hautnahen Berichterstattung vor Ort. «Mit ihm geht eine wirkliche Reporter-Legende. Er hat unheimlich viel für den nordischen Skisport getan und ihn in der deutschen Öffentlichkeit populär gemacht», sagte Behle.