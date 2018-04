Immerhin in der Bremer Zentralbibliothek sind Friedo Lampes Romane und Erzählungen greifbar. Sie werden dem magischen Realismus zugerechnet. (Christina Kuhaupt)

Friedo wer? Selten habe ich bei einer Recherche so häufig diese Variation auf „Horst wer?“ vernommen, den bei Amtsantritt kaum bekannten Bundespräsidenten Köhler. Friedo wer?, fragten selbst literaturgeschichtlich beschlagene Bekannte.

Friedo Lampe. Geboren 1899 als Moritz Christian Friedrich Lampe in Bremen. Genauer: im alten Hafenviertel, Bülowstraße 12. Später Umzug in die Altonaer Straße, als 15-Jähriger in ein Haus am Osterdeich. Belehrt an der „Vorschule zur Hauptschule von Daniel Müller“ und der Oberrealschule Bremen.

Lampe, der Bildungsnimmersatt. Studium der Kunstgeschichte, Philologie und Philosophie in den 20er-Jahren. Zu seinen Professoren in Heidelberg zählten Koryphäen wie Ernst Robert Curtius und Karl Jaspers; in Freiburg hörte er Vorlesungen von Edmund Husserl. Zum Dr. phil. promoviert.

Lampe, der bibliophile Alleskönner

Der Bremer Schriftsteller Friedo Lampe (1899 bis 1945) schrieb zwei Romane und etliche Erzählungen. Seine Wiederentdeckung um die Jahrtausendwende war nur von kurzer Dauer. (frei)

Lampe, der bibliophile Alleskönner. Bis Anfang der 30er-Jahre Redakteur im Schünemann-Verlag, Mitherausgeber der Monatshefte. Kunstkritiker für „Bremer Nachrichten“ und „Weser-Zeitung“. Ausbildung zum Bibliothekar in Stettin, Bücherhallen-Funktionär in Hamburg.

Angestoßen hat die Recherche ein Leserbrief. Guenter G. Rodewald - vormals Buchhändler im Ostertor, heute Literaturagent in Barcelona - schrieb anlässlich einer Gastprofessur, die dem Bremer Romancier Sven Regener von der Universität Kassel angetragen wurde: „Wäre doch nicht unpassend erschienen, wenn man Regener eine ähnliche Ehre in seiner Heimatstadt schon früher hätte zukommen lassen. Aber das kann ja noch nachgeholt werden, zum Beispiel mit einer Friedo-Lampe-Gastprofessur 2017, mit Regener als einem der ersten Gäste.“

Lampe-Gastprofessur. Klingt gut - und gangbar. Und ist ebenso ein Desiderat wie eine Studie zu Sven Regeners intertextuell ergiebiger Lyrik als Element-of-Crime-Sänger. Sollte man gemeinsam eintüten. Die Regener-Untersuchung übernehme ich; hatte ich eh für den Ruhestand geplant. Falls sich Unterstützung zur Würdigung beider Söhne Bremens findet.

Homoerotische Anklänge

Der Friedo-Lampe-Weg in Oberneuland ist eine Sackgasse. (Christina Kuhaupt)

Lampe, der hochmögende Dichter. 1933 erscheint bei Rowohlt, wo Lampe von 1937 bis 1945 als Lektor arbeiten wird, sein Debütroman „Am Rande der Nacht“. Das Buch wird konfisziert. Nicht wegen des üppigen Bremer Lokalkolorits und der in Staccato-Film-Manier entworfenen Szenen, die an John Dos Passos denken lassen.

Vielmehr wegen homoerotischer Anklänge und der saftigen Ausmalung urbaner Nachtgesichter wie Libertinage und Prostitution. 1937 folgt, ebenfalls bei Rowohlt, der Roman „Septembergewitter“. 1943 wird Lampe, nun in Berlin wohnhaft, ausgebombt; mit seiner stattlichen Bibliothek.

Lampe, ein tragisches Ende. Ab Ende 1944 Abordnung als Redakteur in Kriegsangelegenheit. In Berlin-Wannsee redigiert Lampe Abschriften der Nachrichten sogenannter Feindsender. Sechs Tage vor der Kapitulation erschießt ihn ein Soldat der Roten Armee. Er glaubt nicht, dass Lampe der ist, als den ihn sein Wehrpass ausgibt, sondern hält ihn für einen SS-Mann.

„Du bist nicht einsam“ steht am Grab in Kleinmachnow. Ein 1944 gedruckter Erzählungsband erscheint posthum.

Bremen 2016. Spurensuche. Jottwede. Ein nach Lampe benanntes Sträßchen in Oberneuland (bei Wikipedia steht Obervieland). Mit dem Bremer Anteil seiner Biografie hat diese Lage nichts zu tun. Immerhin: Der Friedo-Lampe-Weg mündet in den Rilkeweg. Aber: Der Friedo-Lampe-Weg ist eine Sackgasse. Eine Sackgasse droht auch die Recherche zu werden. Brief an den Wallstein-Verlag in Göttingen, der zum 100. Geburtstag des Dichters dessen Werke neu herausgab. Vergriffen, lautet die Antwort. Keine Rede mehr von Wiederentdeckung; nicht mal von Neuauflage.

Stippvisite in der Buchhandlung Storm. Einsam steht ein „Septembergewitter“-Exemplar im Bremensien-Regal. Weitere Bände, gar Sekundärliteratur? Fehlanzeige. Diesem Mangel hilft die Zentralbibliothek ab, in der es sogar einen nach dem Dichter benannten Nebenraum gibt.

Lampes Prosa gibt es auch auf Italienisch

In der Bücherei gibt es Lampes Prosa sogar in italienischer Sprache; dazu eine Monografie und den Katalog zu einer Ausstellung, die das Bremer Staatsarchiv 1999 zeigte. Dessen Leiter, Konrad Elmshäuser, bedauert, dass sein Haus in Sachen Lampe „ganz dünn bestückt“ sei. „Denn in dieser an Dichtern so übersichtlichen Stadt ist er eigentlich wichtig.“

Lampe und der - flüchtige - Nachruhm. Als einen der „gebildetesten, fortschrittlichsten Schriftsteller“, preist ihn Walter Jens. Er habe ein „wichtiges, nobles, noch unausgeschöpftes Oeuvre“ geschaffen, lobt Wolfgang Koeppen. Hermann Hesse ist von der Lektüre „gefesselt und entzückt“ - und attestiert, Prosadichtungen von dieser Qualität seien selten. Weitere Fans: Alfred Andersch und Patrick Modiano, 2014 Literaturnobelpreisträger, der Lampe im Roman „Dora Bruder“ ein wohlwollendes Denkmal.

Dierking: Lampe in die Bremer Lehrpläne!

In Bremen steht ein solches Denkmal aus. Da waren die Andenken-Sachwalter schon weiter. 1995 war eine Lampe-Gesellschaft gegründet worden, die zu ihrer Hoch-Zeit 75 Mitglieder zählte.

Treibende Kräfte: die hiesigen Publizisten Johann-Günther König und Jürgen Dierking, der noch heute sporadisch mit Lampe-Texten auftritt. Sie engagierten sich beim Wallstein-Editionsprojekt, in Sachen Sekundärliteratur und Staatsarchiv-Ausstellung. Postalisch angesiedelt war die Gesellschaft, die bis 2012 bestand, in der Villa Ichon. Jürgen Dierking beklagt, er sei schon vor 2012 bei den jährlichen Treffen „meist allein geblieben“.

Friedo Lampe verdient Zukunft: Die Verankerung des Werkes in Bremer Lehrplänen und einen zentralen Gedenkort samt Denkmal - etwa am Körnerwall - hält Jürgen Dierking für angemessen. Er arbeitet an einer Lampe-Biografie, die im Herbst 2017 - wie auch ein Korrespondenz-Band - bei Wallstein erscheint. Zeitlich passt das exzellent zur Einrichtung einer Friedo-Lampe-Stiftungsprofessur. Bei entsprechendem Engagement des Senators fürKultur, des Fachbereichs Germanistik an der Universität Bremen und anderer Literaturliebhaber.