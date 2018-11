Schlankes Gerät, bombastisches Bild: Der BDP-S790 bietet eine 4K-Auflösung. (Sony)

8.294.440 Pixel: Sony hat bei der Elektronikmesse CES in Las Vegas einen Blu-ray-Player mit "4K-Technologie" vorgestellt. Der BDP-S790 bietet eine viermal höhere Auflösung als das High-Definition-Format "Full HD 1080p". Beim Abspielen von Blu-ray Discs kann das Modell die Bildqualität auf 4K erhöhen. Ein Problem allerdings sieht Sony selbst: "Noch gibt es nur sehr wenige Projektoren oder TV-Geräte, die 4K Qualität wiedergeben können", gibt der Hersteller in einer Pressemitteilung zu. "Dennoch: Wer auf Zukunftssicherheit setzt, findet in dem neuen Blu-ray Player von Sony genau das richtige Abspielgerät."