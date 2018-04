Johnny Depp und Helena Bonham Carter, hier in "Sweeney Todd", sind ein eingespieltes Team. Auch in "Dark Shadows" könnte (Warner / Dreamworks)

Fast selbstverständlich scheint es inzwischen, dass Tim Burton mit Johnny Depp zusammenarbeitet. Auch Helena Bonham Carter, die Lebensgefährtin des Regisseurs, spielte bereits in vielen seiner Filme mit. Nicht verwunderlich also, dass sie laut "Deadline New York" ebenfalls in seinem neuesten Streich, der Gruselkomödie "Dark Shadows", mitwirken soll. Doch auch Michelle Pfeiffer, die als Catwoman durch Burtons "Batmans Rückkehr" schlich, ist im Gespräch für eine Rolle. Sie soll die Matriarchin des Vampir- und Hexenclans darstellen. Zusammen mit Eva Green ("Womb", Start: 7. April), Jackie Earle Haley ("A Nightmare on Elm Street") und Bella Heathcote ("Beneath Hill 60 ") ergäbe sich eine hochrangige Besetzung, die auf einen entsprechenden Film hoffen lässt. "Dark Shadows" soll 2012 in die Kinos kommen.