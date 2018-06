Leute

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tom Cruise ist Hollywoods Top-Verdiener

Los Angeles. Hollywood-Star Tom Cruise führt die Riege der bestverdienenden Schauspieler an. Wie das Wirtschaftsmagazin "Forbes" am Dienstag berichtete, strich der "Mission:Impossible"-Star in einem Jahr (Mai 2011 bis Mai 2012) 75 Millionen Dollar ein.