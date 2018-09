Das Rassendrama "Wer die Nachtigall stört" von 1962 gehört zu den Filmen, die Universal zum eigenen Geburtstag aufwendig (Universal)

Universal hat Geburtstag - und beschenkt Filmfans: Das Hollywoodstudio, das 2012 sein 100-jähriges Bestehen feiert, gibt zu diesem Anlass eine Reihe von Filmklassikern auf Blu-ray Disc heraus, alle aufwendig restauriert. Michael Daruty, Leiter der Technikabteilung, erklärte in einem Interview mit dem US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter": "Die Restaurationen haben pro Titel drei bis sechs Monate gedauert und 250.000 bis 600.000 Dollar gekostet." Zwölf bedeutende Titel aus der Unternehmensgeschichte sollen in diesem Jahr in einer Jubiläumsedition erscheinen. Danach soll aber noch lange nicht Schluss sein mit den Restaurationen, erklärte Daruty weiter: "Wir werden Mittel dafür einsetzen und höchstwahrscheinlich diese Anstrengungen Jahr für Jahr fortsetzen, um das Erbe des Unternehmens zu erhalten und wiederherzustellen ... ganz gleich, ob wir unser Geld schon im ersten Jahr zurückerhalten oder nicht."

Die Liste der Neuauflagen:

Im Westen nichts Neues (1930)

Frankenstein (1931)

Frankensteins Braut (1931)

Dracula (1931)

Abbott und Costellos Buck Privates (1941)

Bettgeflüster (1959)

Wer die Nachtigall stört (1962)

Die Vögel (1963)

Der Clou (1973)

Der weiße Hai (1975)

Jenseits von Afrika (1985)

Schindlers Liste (1993)