Vodafones Fernsehdienst "Vodafone TV" empfängt Programme via Satellit, Kabel und IPTV. (http://www.vodafone.de/tv/)

"Vodafone TV", der Fernsehdienst des Düsseldorfer Telekommunikationsunternehmens Vodafone, wurde am 17. Februar offiziell in Betrieb genommen. Mittels einer hybriden Set-Top-Box verbindet das TV-Angebot digitalen Satelliten- und analogen Kabelempfang mit dem Internetfernsehen IPTV. Das "Vodafone TV"-Basispaket umfasst 50 Programme, von denen zwölf in HD-Qualität (unter anderem ARD, ZDF, RTL, ProSieben, Sat.1) empfangbar sind. Vodafone bietet zudem vier Pay-TV-Lösungen an, die sich in die Rubriken "Spielfilme", "Serien", "Kinder" und "Dokumentationen" auffächern. Auch der Zugriff auf die Onlinevideothek "Vodafone-Videothek" ist möglich. Den benötigten Hybrid-Receiver, das "Vodafone-TV-Centre", stellt das Unternehmen als Mietgerät. Für den Empfang von HDTV ist ein Satellitenanschluss oder eine DSL-Leitung, mit einer Mindestgeschwindigkeit von 10 Mbit/s nötig. Knapp 40 Euro zahlen Neukunden für die Basisversion des TV-Dienstes, die im Paket mit Internetanschluss (DSL 16.000), DSL- und Sprachflatrate angeboten wird.