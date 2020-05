Zum letzten Mal spielt Matthias Matschke den seltsamen Kriminalpsychologen "Professor T" in der gleichnamigen ZDF-Serie. Für den 51-jährigen Schauspieler ist T keineswegs nur eine Kunstfigur. Er kennt sogar so jemanden aus seiner Jugend in der hessischen Provinz. (ZDF / Willi Weber)

Sonderlinge liegen Matthias Matschke, ob es nun der kindlich-lebensuntüchtige Hagen aus der epischen Serie „Pastewka“ war oder der merkwürdige Kriminalgelehrte mit Kontaktphobie aus „Professor T“. Jener Professor T, den Matthias Matschke über vier Staffeln verkörperte, löst nun - genialisch wie immer - seine letzten Fälle. Ab Freitag, 15. Mai (20.15 Uhr), zeigt das ZDF die finalen vier Folgen. Sämtliche vier Staffeln sind bereits ab 8. Mai in der ZDF-Mediathek zu sehen. Das Interview gab der 51-jährige Schauspieler aus dem Lockdown seiner Berliner Wohnung heraus, in die er sich vor einigen Wochen fast komplett zurückgezogen hat. Schlecht drauf, ist Matschke deswegen nicht, sagt er. Der im südhessischen Darmstadt aufgewachsene, ehemalige Lehramtsstudent nutzt die Zeit, um an Konzepten zu feilen und sich Gedanken über den Zustand der Welt zu machen - was bei Schauspielern, Regisseuren und Multikünstlern wie ihm manchmal fast dasselbe ist.

teleschau: Wie geht es Ihnen momentan?

Noch einmal mit (seltsamem) Gefühl: Kommissarin Christina Fehrmann (Julia Bremermann) macht sich Sorgen um Professor T. (Matthias Matschke). Er scheint unter akuten psychischen Problem zu leiden. Während pro Serienfolge ein Kriminalfall zu Ende erzählt wird, wird der Charakter von T und seinen Polizisten kontinuierlich weitergesponnen. (ZDF/Kai Schulz Fotodesign)

Matthias Matschke: Mir geht es wie vielen anderen Menschen, die ich kenne. Ich habe viel zu tun, aber keine Arbeit. Eine typische Situation für Kreative derzeit. Jeder schaut, wo man vielleicht doch noch Geld herbekommt. Man sondiert, welche Projekte doch stattfinden oder bald weitergehen könnten.

teleschau: Mit was beschäftigen Sie sich konkret?

Das Ensemble von "Professor T" in der finalen Staffel vier (von links): Daniel Winter (Helgi Schmid), Greta Lindbergh (Cornelia Ivancan), Professor T (Matthias Matschke), Christina Fehrmann (Julia Bremermann) und Simon Zander (Simon Böer). (ZDF / Willi Weber)

Matschke: Ich habe mich gleich nach dem Lockdown dafür entschieden, das Corona-Loch zu umlaufen. Jeden Tag stehe ich zeitig auf und folge einem strukturierten Tagesplan. Nach der alten Mönchsregel: Halte Ordnung und die Ordnung hält dich. Dann arbeite ich an Konzepten für Serien oder andere künstlerische Projekte. Das hilft auf jeden Fall.

„Ein gesellschaftlicher Reset, den ich nicht unbedingt erwartet hätte“

Privat seltsam, beruflich ein Genie: Professor T. (Matthias Mattschke, rechts) unterrichtet seine Studenten in "perfektem Mord". (ZDF/Kai Schulz Fotodesign)

teleschau: Sie verbringen also viel Zeit zu Hause ...

Matschke: Ja, fast ausschließlich. Ich entwickle Stoffe - und habe meinen Alltag deutlich verändert. Auch abseits der Arbeit. Wir versuchen ja seit Wochen, die Reproduktionszahl herunterzuschrauben - und das scheint erst mal geklappt zu haben. Aber es ist nur ein Zwischenstand. Corona wird uns noch einige Jahre beschäftigen, davon gehe ich aus. Ab jetzt ist alles anders, das sollte man sich bewusst machen. Unser Leben ist definitiv nicht mehr das alte.

Matthias Matschke über seine Figur Professor T.: "Es gibt einfach Leute, die kann man nicht dekodieren. Sie sind nicht zu fassen und sie wollen auch nicht zu fassen sein. Das sind Menschen, die sich eine Plastikhandschuh-Welt bauen, in der sie möglichst kontrolliert leben - und die anderen ausschließen." (ZDF/Kai Schulz Fotodesign)

teleschau: Wenn Sie von Jahren sprechen, denken Sie da vor allem an den Lockdown des Kulturlebens?

Matschke: Wir Film- und Theaterleute reagieren auf diese Gesellschaft. Wir nehmen auf, was uns umgibt. Selbst wenn alte Theaterstücke gespielt werden, hat das vor allem mit Gegenwart zu tun. Insofern sind Künstler Seismografen dessen, was passiert. Momentan können wir unsere Funktion in der Gesellschaft kaum ausüben, damit muss man leben. Es hat aber auch etwas Gutes. Wenn irgendwann mal wieder vor Publikum gespielt und gesungen wird, werden die Menschen das anders wertschätzen als zuletzt. Man wird wieder freudig aufgeregt sein, zusammen etwas in einem Raum zu erleben.

Von 2005 bis 2010 verkörperte Matthias Matschke Bastian Pastewkas Halbbruder Hagen in der sehr besonderen, epischen Comedy-Serie "Pastewka". Im Februar startete die zehnte und letzte Staffel beim Streamingdienst Amazon. Mit dem "Pastewka"-Ensemble, sagt Matschke, ist es immer noch wie mit einer (guten) Familie. Man pflegt regelmäßigen Kontakt. (Amazon)

teleschau: Also wird Corona unsere Sinne für künstlerische Gemeinschaftserlebnisse schärfen?

Matschke: Für Gemeinschaft generell, denke ich. Insbesondere aber auch für gemeinsam erlebte Kunst. Ich glaube, wir werden viele Werte neu entdecken, wenn der Lockdown nachlässt. Darauf freue ich mich.

Normalerweise würde Matthias Matschke gerade die Eventserie "Der Palast" unter der Regie von Uli Edel drehen. Erzählt wird die Geschichte des Berliner Friedrichstadtpalasts. Mit dabei (von links): Matthias Matschke, Inka Friedrich, Luise Befort, Annabella Zetsch, Regisseur Uli Edel, Hauptdarstellerin Svenja Jung, Jeanette Hain und Hannes Wegener. (ZDF / Sebastian Reuter)

teleschau: Leiden Sie nie unter Lagerkoller?

Matschke: Nein, es geht. Wenn ich am Morgen die Fenster meiner Berliner Wohnung öffne - die Sonne scheint, die Vögel singen - dann denke ich oft, wie schön es ist, dem Leben nicht mehr so hinterherhetzen zu müssen. Ich freue mich auch über viele achtsame Menschen in den Straßen, die anderen ausweichen. Fremde, die sich distanziert, aber eben fürsorglich im öffentlichen Raum bewegen. Ich finde, wir haben da auch ganz viel erreicht. Es ist ein gesellschaftlicher Reset, den ich nicht unbedingt erwartet hätte. Viele Menschen haben ihre Sicht der Dinge verändert - nichts weniger als das!

Deutlich kürzer als bei "Pastewka" fiel Matthias Matschkes Zeit als Primetime-Kriminalkommissar bei Magdeburger "Polizeiruf 110" aus. An der Seite von Ermittlerin Brasch (Claudia Michelsen) arbeitete er als Hauptkommissar Dirk Köhler nur von 2016 bis 2019. Danach verließ er die Reihe freiwillig. (MDR / Andreas Lander)

„Viele Leute fürchten sich kurioserweise vor Erkenntnis“

teleschau: Sie klingen optimistisch. Glauben Sie, diese Veränderungen werden anhalten, wenn zum Beispiel ein Impfstoff da ist?

Nicht immer hält es Matthias Matschke lange bei Filmreihen aus: Vier gemeinsame "Helen Dorn"-Filme machte er mit Anna Loos 2014 und 2015 fürs ZDF. Ob das Ende beim ZDF-Krimi kam, weil Matschke zwischenzeitlich ARD-Kommissar wurde - darüber wurde zumindest spekuliert. Mitterlweile gehören beide Rollen längst der Vergangenheit an. (ZDF / Willi Weber)

Matschke: Der Geist unserer Zeit wird eine Weile wirken. Aber ich befürchte, sehr viele Menschen streben nicht danach, einen Status quo, sondern einen Status ante zu erreichen. Sie wollen sozusagen ihr altes Leben zurück. Die meisten wollen auch gar nicht wissen, warum es Corona überhaupt gibt.

teleschau: Warum gibt es Corona?

Ein kluger Kopf und exzellenter Schauspiel-Kollege, mit dem man sich gerne ablichten lässt: Bibiana Beglau and Matthias Matschke bei der Eröffnung des Filmfests München 2015. (2015 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Matschke: Weil es zu viele Menschen gibt und wir den Rückzugsräumen der Wildtiere immer näher kommen. Auch, weil wir Tiere essen. Weil diese Wahrheit jedoch nicht angenehm ist, flüchten sich viele Status ante-Liebhaber in Verschwörungstheorien. Oder sie ignorieren das Thema der Ursache einfach. Viele Leute fürchten sich ja kurioserweise vor Erkenntnis.

teleschau: Eigentlich dachte man, der Mensch ist begierig darauf, dazuzulernen. Warum scheint es heute oft so, dass viele sich vor neuem Wissen schützen wollen?

Macht auch im feinen Zwirn eine gute Figur, obwohl er sich in seiner Studierstube, auf Bühnen und vor Kameras wohler fühlt: Matthias Matschke mit Kollegin Caroline Peters beim "Deutscher Fernsehpreis 2014" in Köln. (2014 Getty Images/Sascha Steinbach)

Matschke: Weil Erkenntnisgewinn die Änderung unserer Lebensweise bedeuten würde. Viele Menschen haben Angst vor dieser Veränderung. Stünde Erkenntnisgewinn an oberster Stelle unseres Strebens, würde sich unser Zusammenleben nun drastisch verändern. In diesem Fall würden wir uns sehr viel mehr um unseren Planeten kümmern. Alles hängt mit allem zusammen. Die Welt und all ihre Menschen - mittlerweile sind wir global aufs Engste verknüpft.

„Professor T“ ist eine Miniserie - und nicht der neue „Derrick“

teleschau: Eine Zeit lang schien es, als wären Sie im Fernsehen omnipräsent. Mittlerweile sind Sie aus Ihrer „Polizeiruf“-Rolle ausgestiegen, auch „Professor T“ geht nun zu Ende. Versuchen Sie gerade, sich von seriellen Verpflichtungen freizumachen?

Matschke: Nein. Zwischen den beiden Rollen, die Sie ansprechen, besteht kein Zusammenhang. Der „Polizeiruf“-Ausstieg ist ja schon etwas länger her, und bei „T“ haben wir immer gesagt, dass wir die Dramaturgie nicht überstrapazieren wollen. „T“ ist eine Zwitter-Serie mit einerseits abgeschlossenen Kriminalfällen pro Folge und einer zweiten, stark horizontal erzählten Ebene über einen kuriosen Kriminalpsychologen. Vor allem letzteres musste nun fertig erzählt werden. Eine starke Geschichte braucht auch ein starkes Ende.

teleschau: Es war eine gemeinsame Entscheidung der kreativen Macher und des Senders, die Serie nach vier Staffeln zu beenden?

Matschke: Ja, das passierte absolut einvernehmlich. In Belgien, woher die Original-Idee der Serie stammt, war übrigens auch nach drei, allerdings längeren Staffeln Schluss. Unser „Professor T“ ist eine Miniserie - und nicht der neue „Derrick“.

teleschau: Wurden die erzählten Kriminalfälle dem belgischen Vorbild entnommen?

Matschke: In der ersten Staffel war es so, in der zweiten teilweise und seit der dritten Staffel machen wir komplett unser eigenes Ding. Wir merkten mit der Zeit, dass der belgische Professor T, gespielt von Koen De Bouw, zwar ein ganz toller Typ ist, sich dessen Serienkosmos aber nicht eins-zu-eins auf deutsche Verhältnisse übertragen lässt. Jeder Krimi ist ein Spiegel der Gesellschaft, in der er spielt. Feine Unterschiede dieser Gesellschaften machen dramaturgisch manchmal eine Menge aus, wenn man eine Serie vom Ausland auf Deutschland überträgt. Wir haben uns deshalb mehr und mehr vom belgischen Original gelöst.

„Menschen, die sich eine Plastikhandschuh-Welt bauen“

teleschau: Professor T ist ein manierierter, ziemlich kantiger Charakter. Ist es interessanter für Sie als Schauspieler, einen eher realistischen Normalo mit vielen Facetten oder eine knallige Kunstfigur wie T zu spielen?

Matschke: Beides kann faszinieren. Hätte ich nur Charaktere wie T zu spielen, würde ich eingehen. Andersrum genauso. Dieses ziseliert Feine eines Allerweltscharakters ist schön, aber auch das will man nicht immer haben. Da ist es auch mal reizvoll, einen krassen Typen zu spielen, bei dem sich die Menschen fragen: Gibt es den denn in echt?

teleschau: Gibt es solche Menschen in echt?

Matschke: Es ist meine Aufgabe, dass die Figur nicht zur Parodie eines Sonderlings wird. Andererseits ist es verblüffend, wenn man sich mit anderen unterhält - fast jeder kennt einen, an den sie Professor T erinnert. Auch ich traf mindestens einen in meinem Leben.

teleschau: Wahrscheinlich ein Künstler ...

Matschke: Ich glaube, eher nicht. Mein heimlicher T stammt aus Darmstadt, eine Figur aus meiner Jugend. Es gibt einfach Leute, die kann man nicht dekodieren. Sie sind nicht zu fassen und sie wollen auch nicht zu fassen sein. Das sind Menschen, die sich eine Plastikhandschuh-Welt bauen, in der sie möglichst kontrolliert leben - und die anderen ausschließen. Allerdings entsteht in solchen Welten auch meist ein Vakuum der Sehnsucht nach Kontakt. Vor allem nach dem, was man Liebe nennt.

teleschau: Es heißt, dass viele Menschen an einer milden Form von Autismus leiden und deshalb sehr unempathisch mit anderen kommunizieren. Meist Leute, die wir als enorm unfreundlich empfinden. Ist Professor T so einer?

Matschke: Ein Stück weit ist das sicher richtig. T ist kein Sadist, er reflektiert nicht darüber, was er tut. Er erzielt keinen Lustgewinn daraus, fies zu anderen Leuten zu sein. Ihm fehlt einfach das Maß dafür.

teleschau: Also ist er ein Autist?

Matschke: Wir haben beim Erfinden und Ausgestalten der Figur immer vermieden, dieses Wort zu benutzen - weil man das Phänomen so kleiner macht. Jemanden einen Autisten zu nennen, ist eine Art Nominativ-Rassismus. Der Begriff ist sehr plakativ. Er beschuldigt, aber entschuldigt auch pauschal viele Dinge, die man feiner auflösen müsste. Andererseits ist nicht jedes Arschloch, das einem im Leben begegnet, ein Autist. Ich habe gerade in der Schule unglaublich unter derlei Leuten gelitten. Aber nicht jeder von denen war ein Autist, manche waren einfach nur Arschlöcher (lacht).