"Die Farbe des Horizonts" verbindet Hochseedrama mit Liebesgeschichte. (TOBIS Film GmbH)

Über 600 Millionen Dollar spielte der erste Teil von „Mamma Mia!“ 2008 ein, Kinogänger in aller Welt waren begeistert von dem Musical voller ABBA-Songs unter griechischer Sonne. Ob der zweite Teil genauso zu unterhalten weiß, obwohl Meryl Streep nicht mehr mit von der Partie ist, und wie sich Donna in jungen Jahren durchs Leben schlug, können Zuschauer nun im Heimkino erleben.

Die Farbe des Horizonts (VÖ: im Handel)

Die kalifornische Abenteurerin Tami Oldham (Shailene Woodley) verschlägt es 1983 nach Tahiti. (TOBIS Film GmbH)

Eine junge Frau (Shailene Woodley) auf der Suche nach Abenteuern findet auf Tahiti die Liebe - in Segler Richard (Sam Claflin). In dem Drama „Die Farbe des Horizonts“ (2018) von Baltasar Kormákur stechen die beiden gemeinsam in See. Doch statt der romantischen Bootsfahrt wird der packende Tatsachenbericht zum Kampf einer starken Frau gegen die Gewalt der Natur.

Preis DVD: circa 13 Euro

Zehn Jahre nach dem ersten Teil kommt mit "Mamma Mia! Here We Go Again" die Fortsetzung in die Heimkinos. Die Geschichte macht einen Sprung in die Vergangenheit. (Universal Pictures)

Laufzeit: 93 Minuten

Mamma Mia! Here We Go Again (VÖ: 22. November)

Als Sophie (Amanda Seyfried, Mitte) merkt, dass sie schwanger ist, vertraut sie sich Tanya (Christine Baranski, rechts) und Rosie (Julie Walters) an. (Universal Pictures)

Darauf haben nicht nur ABBA-Fans gewartet: „Mamma Mia! Here We Go Again“ (2018) entführt endlich wieder unter die Sonne Griechenlands, unterlegt von jeder Menge guter Laune-Songs. Zehn Jahre sind vergangen nach den Ereignissen im ersten Teil, als Sophie (Amanda Seyfried) feststellt, dass sie ein Baby erwartet. Zum Glück ist der zweite Film auch ohne Meryl Streep noch ein großer Spaß.

Preis DVD: circa 14 Euro

Helena Bonham Carter und die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank spielen die Hauptrollen in einem Medizin- und Gerichtsdrama nach einem wahren Fall. (Warner Bros. Pictures Germany / Bernd Spauke)

Laufzeit: 222 Minuten

Eleanor & Colette (VÖ: 22. November)

Eleanor Riese (Helena Bonham Carter, links) hatte aufgrund ihrer Beschwerden durch falsche Behandlung sogar Mühe, zusammen mit Colette Hughes (Hilary Swank) die Stufen zum Gerichtssaal zu erklimmen. (Warner Bros. Pictures Germany / Bernd Spauke)

Vor Verzweiflung brüllt sich Eleanor (Helena Bonham Carter) in der psychiatrischen Klinik die Kehle aus dem Leib. Doch ihre Schreie werden nicht erhört - bis die Anwältin Colette (Hilary Swank) sich ihres Falls annimmt. Gemeinsam kämpfen die beiden Frauen in „Eleanor & Colette“ (2018) gegen ärztliche Bevormundung und ziehen vor Gericht. Das Drama beruht auf einem wahren Fall, der Medizingeschichte geschrieben hat.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 110 Minuten