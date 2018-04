Die schwedische Popband Abba will zwei neue Lieder veröffentlichen. (dpa)

Die legendäre schwedische Popband Abba hat sich für zwei neue Lieder wieder vereint. Die Band verkündete das Comeback auf Facebook und Instagram.

Damit kamen die Musiker das erste Mal seit der Trennung der Gruppe im Jahr 1982 wieder im Studio zusammen. "Wir hatten alle das Gefühl, dass das nach 35 Jahren Spaß machen könnte", heißt es in dem Statement. Eines der Lieder, „I Still Have Faith In You“, soll demnach bei einer gemeinsamen Fernsehproduktion von NBC und BBC im Dezember zu hören sein. Über ein Comeback der Band ist immer wieder spekuliert worden, allerdings sagt das Statement nichts zu möglichen weiteren Aktivitäten der Band in der Zukunft. (wk)