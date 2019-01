Weil ein Junge versehentlich eine besonders grausame Alien-Kreatur auf die Erde lotst, steht die Welt in "Predator - Upgrade" vor ihrem Untergang. (2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment)

Viele Eltern denken, sie wüssten, was ihre Kinder im Internet treiben. Im hochspannenden Thriller „Searching“ muss sich David Kim (John Cho) nach dem Verschwinden seiner Tochter von dieser Illusion verabschieden. Denn je weiter er in die Tiefen der Sozialen Medien vordringt, desto mehr hinterfragt er, ob er seine Tochter überhaupt kennt. Außerdem sehenswert diese Woche: der Actionkracher „Predator-Upgrade“ und die berauschende deutsche Dramödie „So was von da“.

„Predator - Upgrade“ (VÖ: 24. Januar)

"Predator - Upgrade" liefert nicht nur knallharte Action. Neben schonungslosen Kampfsequenzen kommt dank der typischen Komik des Regisseurs Shane Black auch der Humor nicht zu kurz. (2018 Twentieth Century Fox)

30 Jahre, nachdem John McTiernan die „Predator“-Reihe begründete, bedrohen im neuesten Sequel „Predator - Upgrade“ wieder finstere Mächte die Welt. Weil der kleine Rory McKenna (Jacob Tremblay) versehentlich eine besonders grausame Alien-Kreatur auf die Erde lotst, steht die Welt vor ihrem Untergang. Diesen will Rorys Vater Quinn (Boyd Holbrook) gemeinsam mit Ex-Soldaten verhindern. Neben schonungslosen Kampfsequenzen kommt dank der typischen Komik des Regisseurs Shane Black auch der Humor nicht zu kurz.

Preis DVD: circa 15 Euro

In "So was von da" begleitet der Zuschauer Oskar (Niklas Bruhn) auf die letzte rauschende Party in seinem Musikclub. (Universum Film)

Laufzeit: 103 Minuten

„So was von da“

Oskar (Niklas Bruhn) genießt die letzte Nacht seines Clubs noch einmal in vollen Zügen. (Universum Film)

Von dem berauschend-zeitlosen Lebensgefühl einer ausufernden Party mit Freunden erzählt „So was von da“. Das dritte Werk von Regisseur Jakob Lass liefert auf der Basis des gleichnamigen Romans von Tino Hanekamp ein breites Potpurri. Improvisierte Dialoge treffen auf das wild-melancholische Treiben junger Leute, Kiez-Gangster und eine verflossene Liebe inklusive. Mittendrin: Oskar (Niklas Bruhn) und Pablo (David Schütter), die die letzte rauschende Party in ihrem Musikclub feiern, bevor dieser abgerissen wird.

Preis DVD: circa 13 Euro

Der temporeiche Thriller "Searching" zeigt die spannende Online- und Offline-Suche nach einem verschwundenen Mädchen. (Sony Pictures Entertainment)

Laufzeit: 87 Minuten

„Searching“

Via Social Media versucht David Kim (John Cho) seine verschwundene Tochter Margot (Michelle La) zu finden. Dabei merkt er, dass er seine Tochter nicht so gut kennt, wie gedacht. (Sony Pictures Entertainment)

Im spannenden und zugleich beängstigenden Thriller „Searching“ geht es um das Verschwinden der 16-Jährigen Margot (Michelle La). Das Besondere an dem Film: Er bannt die Suche nach dem Mädchen beinahe ausschließlich auf einen PC-Bildschirm. So wird man förmlich hineingezogen in den dunklen Sog von Social Media, und die anfängliche Faszination weicht einem beständig hohen Adrenalinpegel. Dazu übt der Streifen mit seiner subtilen Botschaft feine Gesellschaftskritik und John Cho glänzt als verzweifelter Vater.

Preis DVD: circa 16 Euro

Laufzeit: 103 Minuten