Die Figur Borowski beweist Fall für Fall, dass weniger oft mehr ist. (dpa)

Von Borowski-„Tatorten“ kann man erwarten, was derzeit schwer im Trend liegt: Entschleunigung. Wilde Verfolgungsjagden gibt es selten, wüst herumgeballert wird auch nicht. Die Episoden drehen sich in der Regel um Klaus Borowskis (gewohnt überzeugend: Axel Milberg) Art der Ermittlung – langmütig, wortkarg, eigentümlich, zugeknöpft und mit knarzigem Humor. An der Kieler Förde ist die TV-Ermittlungsarbeit ein langer, ruhiger Fluss.

Die Folge „Borowski und das Land zwischen den Meeren“ (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) führt den Kommissar nach Nordfriesland: Nachdem er seine Kollegin (alias Sibel Kekilli) an ein anderes Kommissariat verloren hat, flüchtet sich Borowski in die Aufklärung eines Todesfalls auf einer Insel. Dort ist mit Oliver Teuber jemand zu Tode gekommen, der kein unbeschriebenes Blatt war: Er war wegen eines Korruptionsskandals um ein Bordell untergetaucht – offenbar mit allerhand Geld.

Schöne Bilder und gute Darsteller

Seine verstörte Freundin Famke Oejen (Christiane Paul) ist ebenfalls keine Unbekannte, jedenfalls nicht auf der Insel. Sie steht wegen ihres ungezügelten Lebens und zahlreicher Affären am Rande der Insulaner-Gemeinschaft. Verdächtig machen sich Insel-Bewohner, ein Bäcker und ein Schweinezüchter, aber auch Gestalten, die offenbar mit Teubers Vergangenheit zu tun haben.

Dieser „Tatort“ (Regie: Sven Bohse, mit Peter Bender und Ben Braeunlich auch für das Drehbuch verantwortlich) besticht durch schöne Bilder, handfeste Figuren wie Insel-Polizistin Schütz und gute Darsteller. Im Laufe der 90 Minuten verheddert er sich jedoch in Absurditäten. Dazu zählt das (ziemlich unglaubwürdige) Verhältnis, das sich zwischen Borowski und Oejen anbahnt sowie die Rolle einer religiösen Fanatikerin. Das stört gewaltig, da es nicht nötig gewesen wäre. Schließlich beweist die Figur Borowski Fall für Fall, dass weniger oft mehr ist.