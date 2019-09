Anne Clausen beweist im Bremer Kriminal-Theater ihre Entertainerfähigkeiten, singt und tanzt sich mit schnodderiger Berliner Schnauze in die Herzen des Publikums. (Moosburger)

Bremen. Ein Kriminalfall auf der Bühne mit nur einer Schauspielerin? Das klingt erst einmal utopisch und nach wenig Spannung. Doch so viel sei schon einmal vorweggesagt: Es funktioniert – auch wenn der Krimi nicht unbedingt im Mittelpunkt des Stückes „Dirnenlied“ steht, das am Freitag seine Premiere im Bremer Kriminal-Theater feierte.

Berlin, 1920er-Jahre. Eine aufgebrachte Frau kommt auf die Bühne gerannt und flapst den Pianisten an, doch bitte ruhig zu sein. Sie habe etwas zu sagen. Dass sie zur High Society gehört, wird spätestens klar, als die mit Perlenketten behangene Dame von der Bühne hinabsteigt, um einen imaginären Gesprächspartner zu fragen, wo sie ihren Mercedes parken kann. Ihr ganzes Auftreten verdeutlicht schnell: Ehrfurcht, Zurückhaltung, Bescheidenheit? Das sind Worte, die diese Frau nicht kennt. Und dann beginnt sie zu erzählen.

Ihr Name sei Karla von Stelzenbül und sie mache sich Sorgen um ihre Freundin Käthe. Diese sei nach einem etwas eskalierten Tanzauftritt in einer Bar spurlos verschwunden. Kurz zuvor habe sie Karla noch um Geld gebeten, was diese ihr nicht gab und nun bereue. Also erzählt Karla davon, wie sie sich auf die Suche nach Käthe begab und welche dunklen Geheimnisse sie auf ihrem Weg enthüllte. Immer wieder schweift sie dabei ab, spielt Lufttrompete, singt, teilt Cocktailrezepte mit dem Publikum. Karla kommt vom Hundertsten ins Tausendste und lässt keine Gelegenheit aus, zwischen netten Worten auch immer mal wieder mit feinster Berliner Schnodderschnauze über ihr Umfeld herzuziehen. So ‚ne richtige Lady ist Karla von Stelzenbül nicht. Das habe auch ihr reicher Mann „Jünther“ irgendwann nach der Hochzeit gemerkt. Doch der adlige Nachname – den sie einer Adoption zu verdanken hat – habe ihm imponiert.

Schauspielerin Anne Clausen steht in ihrer Rolle als Karla nicht nur als Alleinunterhalterin auf der Bühne, sie ist auch die Autorin der musikalischen Kriminalkomödie. Geschrieben hat sie sie bereits 2010, nun hat das Stück seinen Weg nach Bremen gefunden. Gekonnt begleitet wird Clausen von Dominik Kroll am Klavier. Dieser wirft der verhaltensauffälligen Frau zwar immer wieder zweifelnde Blicke zu, schweigt aber ansonsten zu den Ereignissen und konzentriert sich aufs Klavierspielen, während Clausen erzählt und dabei Chansons und Gassenhauer der 20er-Jahre einstreut.

Es braucht eine Weile, bis man sich an die trinkende, laute und ziemlich direkte Frau auf der Bühne gewöhnt hat. Dann aber schließt man Karla von Stelzenbül irgendwie ins Herz. Clausen beweist, dass sie für einen gelungenen Auftritt weder ein aufwendiges Bühnenbild, noch einen Spielpartner braucht. Selbst einen Zungenkuss inszeniert sie glaubwürdig allein. „Dirnenlied“ ist ein Stück, das wie seine Protagonistin ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und das ist erfrischend.

Weitere Informationen

Die nächsten Termine: 4., 5., 11., 12., 18. und

19. Oktober im Kriminal-Theater, Theodorstraße 13a. Weitere Infos unter www.bremer-kriminal-theater.de, Tickets sind unter anderem bei Nordwest-Ticket erhältlich.