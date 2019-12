"Angel Has Fallen", dritter Beitrag der "Fallen"-Reihe, ist ein ganz anderer Actionthriller als die Vorgänger-Filme. (Universum)

Einmal erfolgreich, immer erfolgreich? - An diesem vermeintlichen Erfolgsrezept scheinen sich immer mehr Filmschaffende zu orientieren. Das Ergebnis: Vor ellenlangen Filmreihen kann man sich inzwischen kaum mehr retten. Held einer solchen ist auch der Superagent des Secret Service, Mike Banning (Gerard Butler), in der „Fallen“-Reihe. Schon zweimal bewahrte er sein Staatsoberhaupt vor Vernichtung und Untergang. Waren „Olympus Has Fallen“ (2013) und „London Has Fallen“ (2016) eher platte, in patriotischem Pathos und dem Blut der Feinde Amerikas watende Gemetzel-Streifen, setzt „Angel Has Fallen“ einen anderen Fokus. Neu im DVD-Regal gibt es diese Woche zudem das Drama „Die Wurzeln des Glücks“ und den Kinderfilm „Die drei !!!“.

„Angel Has Fallen“ (VÖ: 3. Januar)

Als der US-Präsident bei einem Drohnenangriff schwer verletzt wird, gerät sein Leibwächter Mike Bannigan (Gerard Butler) unter Verdacht und wird festgenommen. Doch Mike kann fliehen und versucht fortan, seine Unschuld zu beweisen. „Angel Has Fallen“ zeigt seinen Helden diesmal als verletzlichen Menschen aus Fleisch und Blut. Die Geschichte ist klug, ambivalent und human erzählt. Die Charaktere sind markant, die Emotionen sind gut temperiert und durchaus glaubwürdig. Die Spannung und das handwerkliche Niveau der Actionstrecken stimmen diesmal.

„Die Wurzeln des Glücks“ (VÖ: 9. Januar)

Als der jüdische Arzt Harry Rosenmerck (James Caan) in den Ruhestand geht, lässt er seine Familie sitzen, um in Israel Schweine zu züchten. Dem Rabbi des Ortes, Moshe (Tom Hollander), passt das Halten von unreinen Tieren auf geweihtem Boden aber gar nicht. Erst als Harrys Frau Monica (Rosanna Arquette) todkrank wird, setzt ein Umdenken bei dem Rentner ein. Die Krankheit als Wendepunkt, alte Liebesgeschichten, verweigerte Fürsorge für die Kinder - all das sind beliebte Filmthemen. Dennoch ist das Ganze nicht abgedroschen. „Wurzeln des Glücks“ entwickelt sich zu einem sehenswerten Familiendrama mit wenig berechenbarem Plot.

„Die drei !!!“ (VÖ: 9. Januar)

In „Die drei !!!“ stolpern die Nachwuchs-Ermittlerinnen über einen schwierigen Fall: Gemeinsam wirken sie in den Ferien bei einem Theaterprojekt mit, das von einem schrägen Theaterpädagogen (Jürgen Vogel) geleitet wird. Doch bei den Proben zu „Peter Pan“ mehren sich schaurige Geschehnisse. Keine Frage: Jemand möchte die Aufführung sabotieren. Doch der Schurke hat natürlich die Rechnung ohne die drei !!! gemacht. An den vielen falschen Fährten der Drehbuchautoren Sina Flammang und Doris Laske haben besonders junge Detektivinnen und Detektive im Publikum Spaß, wenn es darum geht, das Rätsel um das Phantom des Theaters zu lösen.

