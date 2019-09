Bremen hat unter anderem zu wenige Galerien, meint der langjährige Rektor der Hochschule für Künste Jürgen Waller. (Christian Kosak)

Kultur? Wozu ist die denn nötig? "Kost nur Geld und bringt nix“, könnte man meinen, wenn man die Mehrheit der Bremer Politiker hört. Das stimmt aber nicht. Kultur gehört zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen der Republik. Es werden Umsätze in Auktionen getätigt, von denen andere Branchen nur träumen. Opern, Theater, Festivals werden besucht wie nie zuvor. Durch Verkäufe von Karten, Übernachtungen, Verpflegung, Nahverkehr usw. wird das drei- bis vierfache an öffentlichen Subventionen wieder eingespielt.

Das gilt auch in Bremen: für das Musikfest, den Sommer in Lesmona, Shakespeare im Park, Jazzahead usw. Da frage ich mich, womit hat die Kultur es verdient, als Anhängsel beim Präsidenten des Senats zu landen. Das Ergebnis sieht man an den quasi nicht vorhandenen Galerien in der Stadt. Die Wirtschaft sucht händeringend qualifizierte Facharbeiter, Ingenieure, leitende Angestellte. Die aber möchten mehr als Werder Bremen, Bürger-, Knoops- und Wätjens Park, sie möchten Theater, sie suchen Ausstellungshäuser, Galerien.

Die Kultur muss in den Vordergrund gestellt werden, sie muss bei der Politik einen wesentlich höheren Stellenwert bekommen. Wissenschaft und Kunst hießen früher die Ressorts. Es gab einen Senator und einen Staatsrat. Der leider zu früh verstorbene Senatsdirektor für Kultur, Dieter Opper, war auf jeder Vernissage, jeder Theaterpremiere, jeder Dichterlesung und auf jedem Kunsthandwerkermarkt. In ihm hatten die Künstler einen ernst zu nehmenden Ansprechpartner.

Als Besucher von Ausstellungen, von Premieren sieht man Politiker heute nur noch in Zeiten des Wahlkampfes. Der Kulturhaushalt ist seit Jahrzehnten fast gleich (niedrig), der geringste in der Republik. Das Theater, die Museen bekommen viel zu wenig Geld. Der Rest wird an die Freie Szene verteilt, als Almosen – und niemand muckt auf.

1989 initiierte ich zusammen mit Norbert Kentrup, Klaus Bernbacher, Thobias Richter, Thomas Deecke, Siegfried Salzmann den Kulturkampf in Bremen: Von Heinz Seesing, dem Stadthallenchef, bekamen wir einen Boxring aufgestellt und „prügelten“ uns verbal mit den damaligen Bremer Politikern. Alle verloren durch K.O. Einige gaben zu, noch nie in der Kunsthalle gewesen zu sein.

Sollte Bremen in Zukunft besser wahrgenommen werden, kann die Losung nur heißen: mehr Geld für die Kultur, mehr Außenwerbung mit Kultur. Das Ruhrgebiet und andere Regionen wie Salzburg machen es uns vor. Die Libeskind-Türme etwa wären ein toller Werbeträger gewesen, mit absehbar großem Erfolg.

Zur Person

Unser Gastautor

war von 1989 bis 2002 Direktor der Bremer Hochschule für Künste. Er ist Mitgründer der Weserburg als Sammlermuseum und der Gesellschaft für aktuelle Kunst (GAK).