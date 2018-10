Die Komödie "Die brillante Mademoiselle Neïla" (2018) von Yvan Attal ist vor allem dank ihrer perfekten Besetzung gelungen. (SquareOne/Universum)

Obwohl sich Hund und Katz' nicht ausstehen können, würde wohl keines der Tiere so weit gehen wie die Menschen in „Isle of Dogs - Ataris Reise“ (2018). Um ein Grippeproblem zu lösen, verbannen sie einfach alle Hunde aus der Stadt auf eine Müllinsel. Regisseur Wes Anderson verbeugt sich mit seinem zweiten Puppentrickfilm vor der japanischen Kultur und hat im Original nebenbei eine beachtliche Riege namhafter Sprecher für die Hunde versammelt: Jeff Goldblum, Bryan Cranston, Bill Murray und Tilda Swinton sind mit von der Partie. Diese Woche ebenfalls fürs Heimkino erhältlich: „Die brillante Mademoiselle Neila“ und „The Orville - Staffel 1“.

Isle of Dogs - Ataris Reise: (VÖ: 25. Oktober)

Pierre (Daniel Auteuil) stellt Neïla (Camélia Jordana) die Aufgabe, in der U-Bahn lautstark die Reden römischer Senatoren zu rezitieren. (SquareOne/Universum)

Wes Anderson liefert mit seinem zweiten Puppentrickfilm nach „Der Fantastische Mr. Fox“ eine Liebeserklärung an die Kultur Japans ab. Gleichzeitig ist „Isle of Dogs - Ataris Reise“ (2018) ein irrwitziges Abenteuer, gespickt mit politischen Botschaften. Und geprägt von der Erkenntnis: Hunde sind einfach die besseren Menschen.

Laufzeit: 98 Minuten

In "Isle of Dogs - Ataris Reise" kommt Regisseur Wes Anderson auf den Hund - und das ist ziemlich unterhaltsam. (2018 Twentieth Century Fox)

Preis: circa 1 Euro

Die brillante Mademoiselle Neila (VÖ: 25. Oktober)

Um ein Grippeproblem zu lösen, verbannen die Bewohner der Stadt Megasaki einfach alle Hunde auf eine Müllinsel. (2018 Twentieth Century Fox)

Für einen Publikumserfolg in Frankreich braucht es genau das: einen fiesen, alten Mann, der auf eine hübsche, junge Frau trifft. Aus Hass wird Freundschaft. So geschieht es in der perfekt besetzten Komödie „Die brillante Mademoiselle Neila“ (2018), als der rassistische Professor (Daniel Auteuil) an die Studentin Neila (Camélia Jordana) gerät und verdonnert wird, ihr Nachhilfe in Rhetorik zu erteilen.

Laufzeit: 93 Minuten

Mehr als nur eine "Star Trek"-Parodie: Die neue Serie "The Orville"überzeugt mit viel Charme. (Fox)

Preis DVD: circa 13 Euro

The Orville - Staffel 1 (VÖ: 25. Oktober)

Seth MacFarlane übernahm persönlich die Hauptrolle in "The Orville". (Fox)

Vielleicht muss man sich die Entstehung von „The Orville“ so vorstellen: Seth MacFarlane, Erfinder der Zeichentrickserie „Family Guy“ und selbsterklärter „Star Trek“-Fan, wollte auch mal auf dem Kapitänssessel der Enterprise Platz nehmen, durfte aber nicht. Also drehte er kurzerhand seine eigene Weltraumserie, in der alles so aussieht wie bei „Star Trek“, nur eben anders heißt. Entstanden ist dann tatsächlich eine wundervolle Hommage an das Original.

Laufzeit: 526 Minuten

Preis DVD: circa 28 Euro