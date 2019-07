Lias hat sich für die Serie "Transgender" fotografieren lassen. (Walter Schels)

Hamburg. Lias schaut direkt in die Kamera. Der Blick wirkt zunächst indifferent, doch wer länger hinschaut, sieht etwas anderes: Entschlossenheit, auch ein bisschen Trotz, gleichzeitig Verletzlichkeit. Das passt zu dem tätowierten Schriftzug auf seiner Brust: „Don‘t judge my journey“ steht da, urteile nicht über den Weg, den ich eingeschlagen habe. Lias ist im falschen Körper geboren, sie ist auf der Reise zum er.

Das Bild stammt aus einem aktuellen Langzeitprojekt des Hamburger Fotografen Walter Schels, der seit einigen Jahren junge Transsexuelle auf ihrem Weg zum für sie richtigen Geschlecht mit seiner Kamera begleitet. Es sind Porträts von Jugendlichen, in deren Gesichtern sich wie bei Lias viele, teils widersprüchliche Gefühlsregungen spiegeln. Schels Kunst ist es, Menschen mit seinen Fotos sehr nahe zu kommen und sie dabei zu respektieren.

Die Hamburger Deichtorhallen haben dem 83-Jährigen eine Sonderausstellung in ihrer Reihe „Hamburger Helden“ gewidmet. „Leben“ versammelt Ausschnitte aus einem Werk, das in den vergangenen 50 Jahren entstanden ist. Aufnahmen von Prominenten, Serien, Langzeitprojekte, Arbeiten für die Zeitschriften „Eltern“ und „Stern“. Walter Schels habe sich für „Extremsituationen menschlicher Existenz“ interessiert, erklärt der einleitende Ausstellungstext. So kann man auch Voyeure beschreiben. Doch die mit harten Kontrasten arbeitenden Schwarz-weiß-Aufnahmen des in Landshut geborenen Künstlers bilden eben nicht ein womöglich als spektakulär empfundenes Objekt ab, stellen es aus und weiden sich an seinen exotischen Details. Schels scheint seinen Motiven stets ein existenzielles Thema zuzuschreiben. Dazu passt, dass der Hintergrund oft, wie bei Studioaufnahmen, von undurchdringlicher Schwärze ist. Man kann gar nicht anders, man muss sich auf das Motiv konzentrieren.

In seiner Serie „Neugeboren“, die er in den 1970er-Jahren für „Eltern“ fotografierte, sind Babys zu sehen, die müde wirken, deprimiert, manchmal sogar uralt. So, als ob sie sich nicht sicher seien, in dieser Welt bestehen zu können. Auch erstaunliche Parallelen ergeben sich: Die Hand des damals 96 Jahre alten Luis Trenker und die eines Neugeborenen sind fast identisch faltig. Auch auf die bitteren Facetten einer Säuglingsstation hat Schels geblickt. Vollverkabelte Frühchen hat er abgelichtet und ein tot geborenes Kind, das in einem weißen Handtuch auf dem Fußboden abgelegt wurde. Manchmal muss man diese Ausstellung aushalten können, was definitiv eine ihrer Qualitäten ist.

„Die Angst, nicht liebenswert, nicht schön genug zu sein, ist eine Ur-Angst in uns“, schreibt Schels. Das gilt natürlich umso mehr, wenn unser äußeres Bild von einer Kamera quasi überprüft wird, dann möchten wir unser Sonntagsgesicht zeigen. Sein Leben lang hat der gelernte Schaufensterdekorateur Schels nach Wegen gesucht, das automatische Posen seiner Modelle zu knacken. „Manchmal fotografiere ich Menschen müde, damit sie ihr Fotolächeln aufgeben“, ist neben der Porträtserie „Lächeln“ in der Ausstellung zu lesen. In der ist beispielsweise der Dalai Lama in extremer Großaufnahme zu sehen, milde leuchtet er aus dem Bild heraus. Gleich daneben schaut er ungewohnt ernst, aber entspannt. Für den fotografierenden Schels auch ein Ausdruck von Vertrauen.

Das Unvermögen sich zu verstellen

Ganz direkt sind die Gefühle, die er auf seinen Fotos von Menschen eingefangen hat, die nicht wissen, was es heißt sich zu verstellen. Geistig behinderte Männer und Frauen der Malwerkstatt der Rotenburger Werke hat er immer wieder porträtiert; ungefiltert, ungestüm verzerren sie ihre Gesichter. Auch blinden Menschen, die der Betrachter zwar anschaut, die aber nicht zurückschauen (können), hat Schels eine seiner Reihen gewidmet. Später hat er ihnen ihre Gesichter anhand der Fotos beschrieben. Zwischen die Serien sind Porträts von Tieren gestreut, hier ein Schaf, da ein Schimpanse. An ihnen fasziniert Schels das Unvermögen, sich zu präsentieren, also das, was er bei Menschen sucht. Stillleben verwelkender Blumen sind ebenfalls zu sehen, für Schels auch eine Analogie zu alternden Gesichtern. Das allerdings kippt zu stark ins Metaphorische.

Die Bilder dieser Ausstellung sind im besten Sinne schöne altmodische Fotokunst und aufs immer Neue packen sie einen. Walter Schels hat Hände fotografiert, die stellvertretend für Geschichten stehen, und Menschen in einem Hospiz kurz vor und kurz nach ihrem Tod. Das ist die berührendste Serie der Ausstellung, und in ihr zeigt sich ganz besonders das Feingefühl ihres Autors. Mit sich selbst ist dieser übrigens auch sehr ehrlich: „Mieses Gesicht“ heißt ein Selbstporträt von 1998. Das sieht genauso aus, wie es heißt.

Weitere Informationen

Walter Schels: „Leben“ und „Gute Aussichten - junge deutsche Fotografie“. Bis 3. Oktober, Deichtorhallen Hamburg.