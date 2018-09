Die Geschichte vor der Geschichte: "Solo: A Star Wars Story" geht zurück zu den Ereignissen vor "Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung". (2018 Lucasfilm Ltd. & TM)

Darauf haben Fans in aller Welt gewartet: Nachdem „Star Wars: Die letzten Jedi“ Ende 2017 Zuschauerrekorde brach, kommt nun mit „Solo: A Star Wars Story“ schon wieder ein Abenteuer aus der weit, weit entfernten Galaxie in die Heimkinos. Zehn Jahre vor den Ereignissen aus „Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung“ wird die Geschichte des jungen Han Solo erzählt. Des Weiteren gibt es diese Woche Neues von Marvels schrägstem Superhelden zu sehen, und eine Paartherapeutin erkennt die Vorzüge des Doppellebens. Wortwörtlich!

Solo: A Star Wars Story (VÖ: 27. September)

"Solo: A Star Wars Story" erzählt die Geschichte der Freundschaft zwischen Han Solo und Chewbacca (Joonas Suotamo). (Lucasfilm Ltd. & TM)

Ob Alden Ehrenreich dem Erbe gerecht wird, das Harrison Ford hinterlassen hat? In „Solo: A Star Wars Story“ (2018) darf er nicht nur beweisen, dass er ein ebenso guter Han Solo ist. Der Zuschauer erfährt außerdem, wie Wookiee Chewbacca (Joonas Suotamo) zu seinem besten Freund wurde. Im Gegensatz zu anderen „Star Wars“-Verfilmungen floppte das jüngste Disney-Weltraumabenteuer allerdings. Doch immerhin 1,3 Millionen Zuschauer wollten den Film hierzulande dann doch in den Kinos sehen.

Laufzeit: 135 Minuten

Marvels etwas anderer Superheld kommt mit "Deadpool 2" zurück. (2018 Twentieth Century Fox)

Preis DVD: circa 15 Euro

Deadpool 2 (VÖ: 27. September)

Nach 2016 wird Deadpool (Ryan Reynolds) auch im zweiten Teil den Bösewichten ordentlich einheizen. (2018 Twentieth Century Fox)

Der erste Teil war 2016 ein Überraschungserfolg, in „Deadpool 2“ (2018) muss sich die rote Kampfmaschine mit den coolen Sprüchen eine Truppe Mutanten zusammensuchen, um Supersoldat Cable (Josh Brolin) ordentlich die Hölle heiß zu machen. Der Humor von Wade Wilson (Ryan Reynolds) - so Deadpools Normalo-Name - ist in der Fortsetzung äußerst derb und oft unter der Gürtellinie. Doch wer Deadpool kennt und schätzt, liebt ihn genau dafür.

Laufzeit: 115 Minuten

Um gegen Cable zu kämpfen, gründet Deadpool (Ryan Reynolds) eine Truppe von Mutanten: die X-Force. (2018 Twentieth Century Fox)

Preis DVD: circa 15 Euro

Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? (VÖ: 28. September)

Wenn es einen plötzlich zweimal gibt, kann man schon mal fragen "Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?". (2017 Coin Film / Farbfilm)

Plötzlich ist Luisa (Lina Beckmann) doppelt da. Ihr Alter Ego liegt einfach im Bett. Der Schock hält aber nicht lange an. Die Paartherapeutin erkennt bald die Vorzüge, die ein zweites Ich im Alltag mit sich bringt. So kann Frau nämlich Ehemann UND Lover glücklich machen. „Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?“ (2018) ist eine originelle Komödie mit bisweilen derbem Humor.

Laufzeit: 90 Minuten

Es ist einfach brillant, wie sich Lina Beckmann als neurotische Luisa (links) und unbedarfte Ann doppelt produziert. (2017 Svenja von Schultzendorff / Coin Film / Farbfilm)

Preis DVD: circa 14 Euro