In einer Republik der Superreichen: In Deutschland Milliardäre. (rbb / EIKON Media / Andy Lehmann)

Das „manager magazin“ erstellt jedes Jahr wieder eine Liste über Deutschlands Geldadel. Die „1.001 größten Vermögen“ sollten gelistet werden. „Investigativ und präzise“, wie es im Selbstverständnis der Publikation auf deren Homepage heißt, werde unter anderem beantwortet: „Wer besitzt wie viel?“ - Die komplette „Liste der reichsten Deutschen“ soll Vermögen von 90 Millionen bis 34 Milliarden Euro zusammenfassen.

Der Dokumentarfilmer, Autor und Journalist Florian Opitz nahm für seinen Film "Ganz oben - Die diskrete Welt der Milliardäre", der am Montag, 11. Februar", 23 Uhr, im Rahmen von "Die Story im Ersten" zu sehen ist, die jüngste Erstellung besagter Liste im vergangenen Jahr zum Anlass, um den Vorhang zur Welt der reichsten Deutschen zu lüften. Dahinter allerdings fand er kaum Selbstdarsteller wie etwa die im Boulevard so gerne präsentierten Geissens. "Wir wollten auf Tuchfühlung gehen", so der Filmemacher. Wie ticken sie also, die Superreichen? Bei einer Auswahl von rund 180 Milliardären, die es wohlgemerkt nur in Deutschland derzeit gibt, sollte ein genauerer Blick auf diese Personen doch nicht so schwer werden. Oder?

Das Schlosshotel Kronberg nahe Frankfurt dient jedes Jahr als gediegener Treffpunkt deutscher Superreicher. (rbb / EIKON Media / Andy Lehmann)

Verschlossene Welt

Opitz allerdings wird schnell der Zahn gezogen. Von Steffen Klusmann! Vor seiner „Beförderung“ zum „Spiegel“ war er von 2013 bis 2018 Chefredakteur des „manager magazins“. Die Erstellung seiner „Liste der Reichen“ war auch beim jüngsten Versuch für ihn kein Vergnügen. Denn: „Die Welt der Reichen ist eine ausgesprochen verschlossene Welt!“

Luxus und Service alter Schule: Im Schlosshotel Kronberg ist man stets um die wohlhabenden Gäste bemüht. (rbb / EIKON Media / Andy Lehmann)

„Investigativ und präzise“ wurde gearbeitet, dennoch gelang es dem Wirtschaftsheft mit der groß angekündigten Liste erneut nicht, ein nur halbwegs aktuelles Foto etwa von Familie Reimann (geschätztes Vermögen: 33 Milliarden Euro) oder des vehement öffentlichkeitsscheuen Lidl-Unternehmens Dieter Schwarz zu präsentieren, der mit geschätzten 25 Milliarden Euro immerhin reichsten Einzelperson Deutschlands.

„Die Scheu vieler wohlhabender Deutscher sich öffentlich zu präsentieren, liegt daran, dass sie Angst haben, negativ gebracht zu werden. Sie fürchten, es werden andere auf mich aufmerksam und brechen bei mir ein. Oder sie entführen eines meiner Kinder. Und dann gibt es bei Erben mitunter den Fall, dass das Geld durch das Dritte Reich womöglich kompromittiert ist“, erklärt Christian von Bechtolsheim. Der Baron und Vermögensberater kennt sich aus mit sehr betuchtem Klientel. Mit der Focam AG, Frankfurt, berät er sehr wohlhabende Menschen. Für von Bechtolsheim übrigens beginnt Reichtum ab einem dreistelligen Millionenbetrag.

Rainer Schaller (rechts) verfolgt die ganz großen Pläne. In Oberhausen will er das weltgrößten Fitnessstudio errichten. (rbb / EIKON Media / Andy Lehmann)

Hausbesuch bei Milliardären

Dennoch ist es ein überraschend nahbarer und offen sprechender von Bechtolsheim, der Opitz als eine Art Türöffner zu den Superreichen dient. Der Filmautor erhält Gesprächsaudienzen bei Michael Otto, Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group, und unter den zehn reichsten Deutschen. Er spricht mit Dirk Rossmann, dem Gründer und Geschäftsführer der Rossmann Drogeriemärkte. Und Rainer Schaller. Der Gründer der McFit-Kette, erklärt, dass er mit einem geschätzten Vermögen von rund 250 Millionen Euro gar nicht wisse, ob er in einer Liste der Reichen vorkomme.

Christian Freiherr von Bechtolsheim ist Vermögensberater in Frankfurt. Reichtum beginnt für den Baron ab einem dreistelligen Millionenbetrag. (rbb / EIKON Media / Andy Lehmann)

Konsequent bleibt Opitz in seinem Film, wenn er Schallers dunkelste Stunde nicht ausspart. Der Fitness-Unternehmer war 2010 Veranstalter der Loveparade, die in Duisburg 21 Menschenleben kostete. „Dafür werde ich immer eine moralische Verantwortung haben“, sagt er. Aber die Zeit könne er nicht mehr zurückdrehen. Schaller will demnächst mit seiner in Europa führenden Fitnesskette auch in die USA expandieren. Er gibt offen zu: „Es gibt schon eine geschlossene Gesellschaft, in die man nicht so einfach reinkommt. Natürlich zieht Geld Erfolg an oder Erfolg das Geld.“

Netzwerken bei Fußball, Schweiß und Bier

Raoul Rossmann, jüngerer Sohn Dirk Rossmanns und Erbe der Rossmann Drogeriemärkte, wird die Nachfolge seines Vaters antreten. Als Kind und Jugendlicher wollte er eigentlich Regisseur werden. (rbb / EIKON Media / Andy Lehmann)

Wie aber werden die Reichen denn nun immer reicher? Wie kommt es, dass ein Prozent der Deutschen über mehr als ein Viertel der Vermögenswerte des Landes verfügt, während die Hälfte der Bürger gar kein Vermögen besitzt? Dirk Rossmann ist es, der darüber aufklärt. Und seine Lösung klingt sehr simpel. „Die Reichen haben sehr viel Zeit, die sie darauf verwenden, ihr Vermögen zu vermehren“, stellt er einfach klar. Die richtigen Kontakte erledigen ein Übriges.

Rossmann sagt nicht nur, er habe Spaß am Geld verdienen, er zeigt auch auf, wie das Netzwerken funktioniert. Eine ideale Plattform bietet beispielsweise der Fußball. Der Discounter-Boss lässt sich begleiten in seine Loge im Stadion von Hannover 96. "Das ist deren Markplatz." Dort treffen sich mehr von diesen Leuten als auf einer dieser Reichenpartys", sagt auch Chefredakteur Klusmann.

Dirk Rossmann, Gründer und Geschäftsführer der Rossmann Drogeriemärkte, verheimlicht nicht, dass er Freude am Geldverdienen habe. (rbb / EIKON Media / Andy Lehmann)

Als Hannover ein Tor schießt, jubelt Rossmann mit Bier in der Hand. Später hat er den umstrittenen Hannover-Boss Martin Kind im Arm. Es könnte aber auch der Bundestrainer sein. „Hier kommt mal ein Jogi Löw rein oder irgendein Politiker.“ Wieviel er für die Loge denn zahle, verrät der sonst sehr offene und redselige Unternehmer aber nicht. Rossmann: „Das sage ich lieber nicht.“

Ernüchterndes Fazit

Rainer Schaller, Gründer und Gesellschafter von McFit, Europas größter Fitnessstudio-Kette, gibt offen zu: "Es gibt schon eine geschlossene Gesellschaft, in die man nicht so einfach reinkommt. Natürlich zieht Geld Erfolg an oder Erfolg das Geld." (rbb / EIKON Media / Andy Lehmann)

Filmautor Opitz konnte dem Discounter-Gründer den Preis für die Loge letztendlich nicht mehr entlocken. Wie so vieles andere auch in einer durchaus interessanten Reportage, die allerdings nicht mehr bleibt als die bereits zu Beginn angekündigte Tuchfühlung. Der Grimme-Preisträger Opitz selbst räumt am Ende ein: „Die Welt für die ganz oben ist für uns seltsam verschlossen geblieben. Die Superreichen segeln lieber weiter geräuschlos unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit.“ Und sie werden auch weiterhin immer reichen werden. So wie in fast jedem Jahr seit der Finanzkrise 2008.