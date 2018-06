Street Art

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Aufregung um mögliche Banksy-Graffiti in Paris

War Banksy in Paris unterwegs? Vieles spricht dafür: In der französischen Hauptstadt sind etliche Werke aufgetaucht, die stark an den Street-Art-Künstler erinnern.