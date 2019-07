Mit seinem Kollegen Decourcy Ward (Aldis Hodge) stellt sich Jackie Rohr (Kevin Bacon) in "City on a Hill" dem Verbrechen und der Korruption in Boston. (2019 Showtime / Sky)

Dass man in Ben Affleck weit mehr sehen sollte als nur den polarisierenden Hollywood-Star, dürfte sich nach drei Werken als Autorenfilmer, darunter „Gone Baby Gone“ und zuletzt „Live by Night“, auch in die hintersten Winkel herumgesprochen haben. Dass der 46-Jährige nun auch in Serien macht, ist hingegen relativ neu: Auch wenn er diesmal „nur“, unter anderem mit seinem Kumpel Matt Damon, mitproduziert hat - die Idee zur neuen Showtime-Produktion „City on a Hill“ stammt in der Tat von Affleck. Und die hat es politisch und dramaturgisch in sich: Angesiedelt im kriminalitätsbelasteten Boston der frühen 90er-Jahre, erzählt das zehnteilige Krimidrama von Rassismus, Klüngelei und Korruption innerhalb des Polizei- und Justizsystems.

Die Debatte um von Willkür geprägte Strafverfolgungsbehörden, die traurigerweise sowohl in den USA („Black Lives Matter“) als auch in Deutschland und Europa (NSU und Co.) heute wieder akute Brisanz besitzt, bietet die gesellschaftspolitische Grundlage des hierzulande ab Montag, 5. August, (20.15 Uhr) bei Sky Atlantic HD ausgestrahlten Formats.

In Deutschland läuft "City on a Hill" mit Kevin Bacon (links) und Aldis Hodge bei Sky Atlantic. (2019 Showtime / Sky)

Im Mittelpunkt steht dabei Golden-Globe-Preisträger Kevin Bacon, der in der Hauptrolle des FBI-Veterans Jackie Rohr die polizeiliche Korruption par excellence verkörpert. Rohr steht für den Erhalt eines Status quos, der die Kriminalitätsrate nach oben treibt und insbesondere das Leben der verarmten schwarzen Bevölkerung zur Hölle macht. Dass Gut und Böse in einem solchen System nicht so klar zu trennen sind, wie das klassische TV oft weismachen will, haben US-Serien wie „The Wire“ bereits eindrücklich aufgezeigt.

Revolution der Strafverfolgung

Kevin Bacon (rechts) spielt in "City on a Hill" den einstmals selbst korrupten Ex-FBI-Cop. (2019 Showtime / Sky)

Doch jenes System scheint sich langsam zu ändern, als der schwarze Staatsanwalt Decourcy Ward (Aldis Hodge) aus Brooklyn nach Boston kommt. Er geht mit Rohr eine außergewöhnliche Bekanntschaft ein, durch die alle bekannten Verhältnisse bald auf den Kopf gestellt werden. Im harten und erbarmungslosen Boston des ausgehenden letzten Jahrhunderts jagt das ungleiche Duo gemeinsam eine Verbrecherbande: Der Familienclan aus Charleston überfällt regelmäßig Geldtransporter und knackt Autos - und hilft dadurch ironischerweise, die korrupten Bullen der Stadt in Angst zu versetzen. Die nämlich müssen nun auch damit rechnen, ins Visier der Ermittler zu geraten.

„City on a Hill“ basiert lose auf den historischen Ereignissen, die als „Boston Miracle“ in die Geschichte eingehen und die Stadt in Massachusetts von korrupten Beamten befreien sollten. Damals sorgte die neu initiierte Jagd nach kriminellen Banden dafür, dass die Kriminalitätsrate Bostons innerhalb kurzer Zeit sank - und das Strafverfolgungssystem komplett revolutioniert wurde.