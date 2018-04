Joe Russo ist der Regisseur des Films «Avengers: Infinity War». Foto: Isaías Hernández (dpa)

Das Superhelden-Epos „Avengers: Infinity War“ ist auf dem Weg zu einem der erfolgreichsten Starts der Kinogeschichte. An seinem ersten Wochenende dürfte die Marvel-Produktion allein in Nordamerika bis zu 240 Millionen Dollar (198 Millionen Euro) eingespielt haben, wie der „Hollywood Reporter“ berichtete.

Zähle man die Verkäufe in anderen Ländern hinzu, könne der Charts-Neuling "Fast & Furious 8" in den Schatten stellen - mit 542 Millionen Dollar (446 Millionen Euro) in den ersten Tagen die bisherige Nummer eins.

In Deutschland kam „Avengers: Infinity War“ am 26. April in die Kinos. In dem Film versuchen Iron Man, Captain America, Thor und die übrigen Mitglieder des Superhelden-Teams, die Menschheit vor einem mächtigen Zerstörer aus dem Weltall zu beschützen. Es handelt sich nach „The Avengers“ und „Avengers: Age of Ultron“ um den dritten Teil der Reihe.

Den zweiten Platz in den nordamerikanischen Kinocharts belegte der Horrorfilm „A Quiet Place“ mit Emily Blunt und John Krasinski, vor der Komödie „I Feel Pretty“ mit Hauptdarstellerin Amy Schumer. (dpa)