Jana Liekam (Paula Beer) hat im neuen Job alle Hände voll zu tun, um den Überblick zu behalten. Dabei stolpert sie über krumme Geschäfte. (Sammy Hart)

Vor den Bankautomaten bilden sich lange Schlangen. Aufgebrachte Menschenmengen versuchen, die Tageshöchstsätze an Bargeld abzuheben. Als die Reserven aufgebraucht sind, eskaliert die unübersichtliche Lage schnell in Chaos und Gewalt. Die Deutsche Global Invest (DGI), die größte Bank Deutschlands, ist pleite gegangen. Die wirtschaftlichen Folgen sollen viermal so verheerend ausfallen wie die Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers 2008, die einen der Höhepunkte der globalen Finanzkrise markierte. Zudem ist Leipzigs Oberbürgermeister Peter Schultheiß (Jörg Schüttauf) spurlos verschwunden. Das ebenso prestigeträchtige wie kostspielige Bauvorhaben Leipzig 2025 könnte etwas damit zu tun haben.

Mit „Bad Banks“ inszenieren Regisseur Christian Schwochow und Autor Oliver Kienle eine spannende Thriller-Reihe über dunkle Machenschaften in der Finanzwirtschaft. Auf der Berlinale wurden die ersten beiden Episoden am 21. Februar gezeigt; alle sechs Folgen der ersten Staffel werden am 1. und 2. März auf Arte sowie am 3., 4. und 5. März im ZDF ausgestrahlt. „Bad Banks“ setzt in der deutschen Fernsehwelt eigene Akzente und kann mit einer atmosphärischen Optik aufwarten. In Frankfurt dominiert ein tristes Grau das Farbspektrum, was die zwischenmenschliche Kälte der Branche perfekt widerspiegelt. „Bad Banks“ spielt größtenteils im Frankfurter Bankenviertel, springt jedoch zwischen Schauplätzen in Luxemburg, Leipzig, Berlin und London.

Acht Wochen vor dem Crash: Durch eine Lüge ihres versnobten Vorgesetzten Luc Jacoby verliert die junge Bankerin Jana Liekam (Paula Beer, „Frantz“) ihren Job in Luxemburg. Kurz darauf lädt sie Gabriel Fenger (Barry Atsma), der neue Chef des Investmentbankings der DGI, nach Frankfurt ein. Frustriert vom schlechten Image, mit dem Investmentbanker seit der Krise 2007 zu kämpfen haben, möchte der charismatische Niederländer seine macht- und geldhungrigen Angestellten zu neuen Höchstleistungen motivieren, als würde das System keine Krisen mehr kennen. In der Branche gilt er als aggressiv und äußerst risikobereit.

Atsma spielt mit Fenger den Prototypen des undurchsichtigen Vorgesetzten und wirkt auf den ersten Blick wie eine Mischung aus „Wolf of Wall Street“ Jordan Belfort und „American Psycho“ Patrick Bateman. Auch die restliche Besetzung erweist sich als gut gewählt. Hervorzuheben sind Tobias Moretti („Das finstere Tal“) als DGI-Finanzvorstand Quirin Sydow und Marc Limpach als gleichzeitig unsympathischer und mitleiderregender Luc Jacoby, der aufgrund eines Drogenvergehens Sozialstunden in einer Suppenküche ableistet. Im Mikrokosmos Bankenwesen versuchen Menschen mit viel Geltungsbedürfnis stets, sich gegenseitig auszustechen. Intrigen und zweifelhafte Geschäfte stehen auf der Tagesordnung.

Bad Banks sind Finanzinstitute, die in Zeiten von Bankenkrisen als reine Abwicklungsbanken gegründet werden. Über sie werden nicht einlösbare Kreditforderungen und schwierige Wertpapiere abgewickelt, um Bilanz und Kreditwürdigkeit der Bank zu retten. Wie es zum anfangs gezeigten Zusammenbruch kommt, wird wohl erst im weiteren Verlauf der Staffel klar. „Band Banks“ baut geschickt Spannung auf, auch wenn den meisten Zuschauern wahrscheinlich das Wissen fehlt, um die Hintergründe und Abläufe des globalen Finanzmarktes im Detail zu verstehen. „Eigentlich haben nur die Mathematiker in der Bank den Durchblick“ erklärt Jacoby. Dennoch bietet „Bad Banks“ durch glaubwürdige Charaktere beste Fernsehunterhaltung, die den internationalen Vergleich nicht scheuen muss.