Frau Lison, im März hat die Stadtbibliothek ihre Besucherinnen und Besucher befragt. Was hat Sie an den jetzt vorliegenden Ergebnissen am meisten überrascht?

Barbara Lison: Am meisten hat mich eine Kleinigkeit überrascht. Wir haben eine Frage gestellt, bei der wir Antonyme benutzt haben, also zwei Begriffe mit entgegengesetzter Bedeutung. Da haben wir auch zur Wahl gestellt: „Die Stadtbibliothek ist modern/Die Stadtbibliothek ist altmodisch“. Für uns klang der Begriff „altmodisch“ negativ. Von den Beschäftigten, die die Nutzer befragt haben, ist dann aber die Rückmeldung gekommen, dass eine deutliche Anzahl der Kunden das gar nicht als Gegensatz empfunden hat. Modern findet uns die Hälfte, aber auch altmodisch wurde positiv empfunden, und zwar im Sinne von traditionell. Altmodisch wird vielleicht gerade heute im digitalen Zeitalter als wohltuende physische Präsenz verstanden.

Oder der ebenfalls populären und kultigen Reihe um die drei „???“, der jetzt ja sogar eine große Ausstellung gewidmet wird. Die Serie löst ja offenbar auch nostalgische Gefühle aus.

Viele aus dieser Altersklasse treffen sich bei uns, und zwar ganz bewusst in Gruppen. Wir haben hier viele Lernende und Studierende, die die Bibliothek als Aufenthaltsort begreifen und zum Beispiel gemeinsam die Lerninseln nutzen. Das ist ein Erfolg für uns, weil es sich bewährt, dass wir diese Lerninseln und andere Lernorte geschaffen haben.

Wir arbeiten ständig daran. Eine Idee wäre es, die 18- bis 29-Jährigen als Fokusgruppe gezielt danach zu fragen, was sie sich noch wünschen. Überhaupt werden wir aufbauend auf dieser Umfrage weitere Schwerpunktbefragungen machen. Ich finde es schon enorm, dass sich mehr als 1600 Menschen an dieser Umfrage beteiligt haben, 1529 haben alle Fragen beantwortet, 163 haben irgendwann abgebrochen. Und: 67 Prozent derjenigen, die geantwortet haben, sind Frauen, 32 Prozent Männer. Das ist exakt analog zu der Aufteilung unserer Kundenkarten.

Deutlich mehr Männer als Frauen arbeiten in der Stadt und sind daher auch eher in der Zentralbibliothek. Die Zweigstellen nutzen dagegen viele Familien, und da sind es immer noch vorrangig die Frauen, die mit ihren Kindern kommen. Auch was die Geflüchteten angeht, sind deutlich mehr Männer als Frauen in der Zentralbibliothek. Sie lesen, treffen sich, spielen Schach. Wenn ich mit meinen Bibliotheksleiterkollegen im Ausland spreche, höre ich sowieso immer, dass sich vor allem an den Sonntagen viele junge Männer in der Bibliothek aufhalten . . .

In der Bibliothek ist man unter Menschen, das scheint ein zutiefst humanes Bedürfnis zu sein. Und dann bieten wir ja noch grundsätzlich einen Raum, der frei von Kommerz und Legitimitätszwängen ist.

Da sind wir auf externe Dienstleistungen

angewiesen, die wir selber nicht vollständig beeinflussen können. Wir vermitteln beispielsweise E-Books über einen zentralen Anbieter, der eine Plattform vorhält; unsere Kunden werden über unsere Datenbanken auf diese Plattform geleitet. Wir sind davon abhängig, wie dieser Plattformbetreiber das Angebot organisiert: Wer beispielsweise einen Kindle-Reader hat, kann bei uns nichts ausleihen, weil die Plattform das System nicht unterstützt. Das ist ein Schnittstellenproblem.

Das ist bei digitalen Angeboten so, da ist man oft vollständig abhängig von den anderen Dienstleistern.

Wir planen keine Gebührenerhöhung, aber das ist natürlich ein schönes Kompliment für uns. Wir haben allerdings schon einmal ein Modell überlegt, bei dem vielleicht einige Besucher, die es sich leisten können und wollen, freiwillig einen höheren Beitrag zahlen. Das hätte den Vorteil, dass wir die Verluste ausgleichen können, die wir durch den auf 15 Euro pro Jahr ermäßigten Beitrag für Hartz-IV-Empfänger haben. Das sind immerhin 200.000 Euro pro Jahr.

Das ist vielleicht jemand, der sich an unser

Pilotprojekt 2012 und 2013 erinnert, bei dem wir ja sonntags einmal pro Monat geöffnet haben. Und das freut mich in der Tat, dass das dann haften geblieben ist. Im Moment sieht es so aus: Wir öffnen die Bibliothek 50 Stunden pro Woche. Damit sind wir in Deutschland relativ weit vorne. Für mehr haben wir derzeit keine Ressourcen, und der Sonntag ist uns gesetzlich verboten. In den Zweigstellen werden wir nach und nach personalfreie Öffnungszeiten vor allem in den Abendstunden anbieten, der Projektname dafür ist „Open Library“.

Damit wollen wir noch in diesem Jahr in der Vahr beginnen, die Öffnungszeiten der Zweigstelle sollen denen des Einkaufszentrums angeglichen werden. Das ist ein technischer und organisatorischer Aufwand, den wir stemmen müssen, aber es liegt im Trend; in Hamburg und Hannover gibt es solche Modelle schon. Von daher sind wir dem Senat auch sehr dankbar, dass wir dafür Gelder bewilligt bekommen haben.

Da müssten wir deutlich mehr Aufwand betreiben. Wenn kein Personal da ist, muss die Bibliothek durch mehrere Kameras beobachtet werden. Und all das ist natürlich kein Ersatz für die Änderung des Gesetzes, die erlauben würde, einen regulären Bibliotheksbetrieb auch am Sonntag vorzuhalten, mit Mitarbeitern, die ansprechbar sind. Ohne Personal fände ich so etwas in einer Stadt wie Bremen doch sehr unglücklich.

Die Nutzer erwarten, dass ihnen unsere Mitarbeiter zur Verfügung stehen, auch das zeigt unsere Umfrage. Da werden Service und Freundlichkeit ausdrücklich gelobt. Als wir das Pilotprojekt zur Sonntagsöffnung hatten, konnten wir beobachten, dass die Mitarbeiter, die sich freiwillig beteiligt haben, immer stärker gezielt von den Besuchern angesprochen wurden. Man möchte offenbar jemanden haben, mit dem man sich austauschen kann, an den man sich wendet. Da reicht es nicht aus, ein Gebäude zur Verfügung zu stellen. Wir werden ja auch als lebendige Bibliothek wahrgenommen.

Die Menschen wünschen sich, auch das ist ein Ergebnis der Umfrage, mehr Ruhebereiche und Sitzmöglichkeiten. Das zeigt im Umkehrschluss, dass es schon längst nicht mehr so still bei uns zugeht wie noch in den 1960er-Jahren, und das ist auch richtig so. Gleichzeitig müssen wir dann wieder einen Ausgleich schaffen, und wir haben ja in der zweiten Etage der Zentralbibliothek beispielsweise schon viele Regale weggeräumt, um Sitzplätze zu schaffen. Wir denken aber auch schon weiter, was die Umgestaltung angeht. Als Nächstes ist der Eingangsbereich dran, da hat sich seit 14 Jahren, seit wir hier eingezogen sind, nichts getan. Bis zum Jahresende soll es ein neues attraktives Konzept geben, die Mittel dafür haben wir angespart.

