Der Eurovision Song Contest (ESC) findet in diesem Jahr in Rotterdam statt. (Koen van Weel)

Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest (ESC) steht fest. Zwei unabhängige Expertenjurys haben ausgewählt, wer Deutschland am 16. Mai im niederländischen Rotterdam vertreten wird, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag in Hamburg mitteilte. Wer beim Finale auf der Bühne stehen wird, sagte der federführende NDR dagegen nicht. Das soll erst am 27. Februar um 21.30 Uhr in der Sendung „Unser Lied für Rotterdam“ auf dem Sender One bekanntgegeben werden, einem Fernseh-Zusatzangebot der ARD. Die 45-minütige Sendung wird wie gewohnt von Barbara Schöneberger moderiert. Die preist das diesjährige ESC-Spektakel auf der Seite des Contests auch gleich mit einem (ziemlich peinlichen) Lied und den Worten „das wird so gut wie nie“ an.

Bisher wurden die deutschen Kandidaten meist bei einer live übertragenen Vorentscheid-Show ausgewählt, bei der auch das Fernsehpublikum mitvoten konnte. Nachdem das deutsche Duo Sisters beim ESC 2019 in Tel Aviv auf dem vorletzten Platz landete, hatte ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber angekündigt, dieses Verfahren zu überdenken.

Gesagt, getan: Bei der Auswahl des Künstlers oder der Künstler hat der NDR diesmal voll auf die Expertise von ESC-Kennern gesetzt – und damit komplett auf einen Vorentscheid mit Zuschauervoting verzichtet. Stattdessen haben eine Eurovisions-Jury mit 100 ESC-interessierten Menschen aus ganz Deutschland und eine internationale Expertenjury aus 20 Musikprofis den Act für Rotterdam ausgewählt. Damit orientiert sich der NDR an der regulären Punktevergabe im ESC-Finale, wo auch die eine Hälfte der Punkte von den Zuschauern und die andere von der nationalen Jury kommt.

Eggert Peters (Frank Fenken)

Für den Bremer ESC-Experten Eggert Peters – selbst kein Jurymitglied – ist das veränderte Verfahren durchaus einen Versuch wert. „Viele andere Länder wählen seit Jahren ihre Beiträge intern aus“, sagt er. „Das kann erfolgreich sein oder auch nicht. Ich sehe darin weder Vor- noch Nachteile.“ Auch Duncan Laurence, ESC-Sieger 2019, und Conchita Wurst, die Siegerin von 2014, sind laut Peters intern ausgewählt worden. Schlecht muss ein interneres Verfahren für die Erfolgschancen des deutschen Beitrags also nicht sein. „Mir persönlich fehlt auch der Vorentscheid nicht, wenn ich an die Shows der vergangenen Jahre denke“, so Peters. „Grundsätzlich sind sie aber natürlich schon gut, um bei den Zuschauern das Interesse am ESC zu steigern.“

17 der insgesamt 41 Teilnehmerländer haben ihre Künstler für den weltweit größten Musikwettbewerb bereits bekanntgegeben. Bis zum 9. März müssen laut den Regularien die Teilnehmer aller Länder feststehen.