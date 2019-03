"Die Liebe dauert oder dauert nicht": Tom Schilling als der junge Bertolt Brecht in Berlin. (Falke/WDR)

Unzählige Biografien gibt es über ihn, sein Werk ist Schullektüre, er ist einer der ganz großen deutschen Dramatiker, Lyriker, Theoretiker des 20. Jahrhunderts: Bertolt Brecht. Der Filmemacher Heinrich Breloer, der sich schon der Familie Mann, der RAF („Todesspiel“), Willy Brandt und Herbert Wehner gewidmet hat, hat nun Brechts Leben zu einem jener Doku-Dramen gemacht, für die er bekannt ist.

Bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen Berlin, kurz Berlinale, feierte die schlicht „Brecht“ betitelte Produktion Premiere, nun kommt sie bereits als Zweiteiler ins Fernsehen und ist gleichzeitig als DVD zu haben. Auch ein Buch hat Breloer parallel dazu veröffentlicht. Er nähert sich B. B. in bewährter Manier: Spielszenen wechseln mit Interviews und dokumentarischem Material. Neun Jahre lang hat Breloer an seinem Film, einem offenkundigen Herzensprojekt, gearbeitet. Schon als Schüler habe ihn Brecht fasziniert, hat er in Interviews gesagt.

Mehr zum Thema Tom Schilling im Interview Tom Schilling im Interview Bertolt Brecht, Verführer und Frauenheld Der Erfinder des hochklassigen Dokudramas ist zurück. Heinrich Breloer („Todesspiel“, „Die Manns“) ... mehr »

Seine Vorbereitung auf den Film: Er hat 120 Aktenordner voller Dokumente durchgearbeitet, hat lange Gespräche geführt mit ehemaligen Brecht-Schülern. Auch die Jugendliebe des Meisters, Paula Banholzer, kommt in Interviewausschnitten zu Wort, die in den 1960er-Jahren entstanden sind. Trotzdem bleibt das Porträt vor allem im ersten Teil doch sehr an der Oberfläche und verharrt mitunter stark in konventioneller Fernsehspieldramaturgie.

„Die Liebe dauert oder dauert nicht“ heißen die ersten 90 Minuten, die dem jungen, stürmenden und drängenden Autor gewidmet sind, seiner Zeit in Augsburg, München, Berlin bis 1933. Brecht, großartig verkörpert von Tom Schilling, ist ein Mann, der die Frauen, die ihn faszinieren, besitzen will – Liebe ist für ihn ein bürgerliches Konstrukt. Paula Banholzer schwängert er und lässt sie dann fallen, die Schauspielerin und Sängerin Marianne Zoff belügt er und betrügt sie mit ihrer Kollegin Helene Weigel, kaum, dass Zoff seine Ehefrau ist. Helene Weigel ergeht es nicht anders, doch diese Verbindung wird halten – bis zu Brechts Tod im Jahr 1956. Schreiben ist die Passion dieses dem Genuss zugetanen „Menschenfressers“, wie ihn sein Freund Lion Feuchtwanger nennt.

Burghard Klaußner als alternder Brecht

Für ein Genie hält Brecht sich früh selbst. Die Entstehung von „Baal“, von „Trommeln in der Nacht“ (das berühmte Zitat „glotzt nicht so romantisch!“ darf natürlich nicht fehlen) und des Super-Hits „Die Dreigroschenoper“ stellt Breloer in den Vordergrund. Die Lehrstücke kommen bei ihm überhaupt nicht vor, stilistische Einflüsse sind unterbelichtet, auch Brechts Theorie des epischen Theaters ist etwas schüchtern im zweiten Teil versteckt.

Auf die prägende Zeit des Exils hat Breloer bis auf einen kleinen Ausschnitt aus dem Verhör vor dem „Ausschuss zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe“ ganz verzichtet. Die zweiten 90 Minuten konzentrieren sich auf den großen Theatermann im Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm. Burghard Klaußner spielt den alternden Brecht, der in der DDR „am Aufbau einer neuen Gesellschaft“ mitarbeiten will, aber auch merken muss, dass Theorie und Praxis selten deckungsgleich sind.

Nach dem Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 schickt er eine Ergebenheitsadresse an Walter Ulbricht, 1955 erhält er den Stalinpreis. Der Zettel, auf dem er notiert: „Vielleicht wäre es einfacher, die Regierung wählte sich ein anderes Volk?“ wandert in die Schublade. Doch Brecht bleibt Aushängeschild des Arbeiter- und Bauernstaats, seine „Mutter Courage“ mit Helene Weigel (fulminant: Adele Neuhauser) feiert auch international Erfolge.

Breloer zeigt Widersprüchlichkeiten auf, dieser Teil profitiert von erheblich differenzierterem Dokumentarmaterial als der erste. Von dem erlesenen und engagiert spielenden Ensemble ist der gesamte Film begünstigt.

Weitere Informationen

Der TV-Zweiteiler „Brecht“ ist am Freitag, 22. März, ab 20.15 Uhr auf Arte zu sehen und am Mittwoch, 27. März, ab 20.15 Uhr in der ARD. Außerdem ist das Doku-Drama auf DVD erschienen (Länge: zwei Mal 90 Minuten, Label: WDR-Media-Group).