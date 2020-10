Die Komödie "Yes, God, Yes - Böse Mädchen beichten nicht" handelt von einer katholisch erzogenen Schülerin, die gegen ihr sexuelles Erwachen ankämpft. (Capelight Pictures)

„Ein Mann, eine Frau, eine Ehe“: An der Highschool von Alice (Natalia Dyer, „Stranger Things“) hat man eine klare Vorstellung davon, wie Sex auszusehen hat. Kaum aber erreicht die junge Frau die Pubertät, stellt sie fest: Da ist etwas ganz gewaltig faul an der Sexualmoral, die man ihr einimpfen will. Aber sich auflehnen gegen ihre katholische Familie, das schafft Alice dann doch nicht. Statt also weiter heimlich vorm Computer (wir schreiben das Jahr 2000 - Smartphones gibt es noch nicht) zu masturbieren, entscheidet sie sich für einen radikalen Schritt: Um wieder auf den rechten Weg zurückzufinden, fährt Alice auf ein Kirchenlager.

Beichten, Bibelstunden und vor allem fleißiges Beten sollen ihr dort all die unzüchtigen Gedanken austreiben, die in ihrem Kopf herumspuken. Wenn allerdings so ein gutaussehender junger Typ wie Chris (Wolfgang Novogratz) durchs Katholikencamp läuft, ist es nicht leicht, Sex als etwas zu sehen, das nur in einer Ehe Platz hat ...

Alice (Natalia Dyer) geht auf eine streng katholische Schule. (Capelight Pictures)

„Yes, God, Yes - Böse Mädchen beichten nicht“, der erste Film von Regisseurin und Drehbuchautorin Karen Maine, lief in den USA im Sommer in einigen Autokinos und landete anschließend bei Netflix. Hierzulande kommt der Film regulär in die Kinos. Die US-Kritiker konnte „Yes, God, Yes“ fast ausnahmslos überzeugen - als sympathische und lustige Komödie, die ihre Protagonisten und deren Sorgen ernst nimmt.