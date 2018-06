Beyoncé und JayZ bei einem gemeinsamen Auftritt. (dpa)

Ohne Vorankündigung haben die Künstler Beyoncé (36) und Jay-Z (48) als Duo unter dem Namen "The Carters" ein gemeinsames Album im Internet veröffentlicht. Das Ehepaar vertreibt sein neuestes Werk "Everything is Love" seit Samstag über den Musik-Streamingdienst Tidal, zu dessen Mitbesitzern Jay-Z gehört.

Das Album umfasst neun Songs und ein Video zum Track "Apeshit", das im Pariser Louvre gedreht wurde. Auf YouTube wurde der Clip binnen weniger Stunden millionenfach aufgerufen. Es ist nicht das erste Mal, dass vor allem Beyoncé ein Album eher überraschend veröffentlicht. Bereits ihr vorheriges "Lemonade" wurde fast ohne Ankündigung über Nacht herausgebracht.

Auf diesem hatte sie den Schmerz eines Seitensprungs ihres Mannes verarbeitet. Auch Jay-Z thematisierte sein Fremdgehen auf seinem Album "4:44". Die Sängerin und der Rapper gelten als Superstars. Ihre beiden vergangenen Alben wurden von der Kritik hoch gelobt. Aktuell sind die beiden auf Welttournee.