Julian Reichelt (40), rechts im Bild, seit 2017 Vorsitzender der Chefredaktionen, ist Dreh- und Angelpunkt der siebenteiligen "Amazon-Prime"-Dokumentation "Bild. Macht. Deutschland?", die seit einigen Tagen gestreamt werden kann. (Amazon Prime/Christoph Michaelis)

Jeder kennt sie. Ihre Schlagzeilen sind unübersehbar. Sie ist mächtig, faszinierend und zumindest irritierend zugleich. Aus ihrem journalistischen Anspruch – eher laut und grell, eher schlicht und vermeintlich „Volkes Stimme“ – macht sie keinen Hehl. Die Rede ist von der „Bild“, schon lange mehr als nur ein Printprodukt. Die Zeitung ist mit einer verkauften Auflage von rund 1,28 Millionen Exemplaren die auflagenstärkste deutsche Tageszeitung. Mehr als eine halbe Million zahlender Leser nutzen das „Bild plus“-Angebot. Seit einiger Zeit baut die Redaktion zudem einen eigenen Digital-Live-TV-Kanal auf, der zu einem „ernst zu nehmenden Konkurrenten für alle bestehenden Fernsehsender“ werden soll.

Hinter die Kulissen dieser einflussreichen Redaktion hat ein „unabhängiges“, wie Amazon betont, Produktionsteam von Constantin Entertainment geschaut: Unter dem Titel „Bild. Macht. Deutschland?“ ist die Dokumentation, bestehend aus sieben Teilen à rund 50 Minuten, auf Amazon Prime Video zu sehen. Sie spiegelt die Arbeit von März bis September dieses Corona-Jahres. Das Ergebnis ist erstaunlich, im Positiven wie im Negativen.

Dass dem Team wenig Vorgaben gemacht wurden, darf man glauben. Es schaut in die Konferenzen, sieht zu, wie Bundespolitiker und Fußballfunktionäre im Springer-Hochhaus empfangen werden. Es interviewt Julian Reichelt, Chefredakteur und Vorsitzender der Chefredaktionen, und diverse Kollegen. Reichelts Stellvertreter Paul Ronzheimer wird in das Kriegsgebiet in der Ost-

ukraine begleitet, eine Reporterin nach Bergamo, Alexander Graf von Schönburg-Glauchau nach Rimini. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und sein CDU-Pendant Paul Ziemiak äußern sich, alle eher milde.

Im Mittelpunkt der Dokumentation steht zweifellos Reichelt. Er wird dargestellt als das Abziehbild eines Getriebenen, eines kettenrauchenden Machers, der ganz oben mitspielt und von seinem Status beseelt ist. Er simst mit Markus Söder, protzt mit Fotos, die er aus vertraulichen Sitzungen bekommt. Reichelt scheut die Konfrontation nicht. Man nimmt ihm durchaus ab, dass er streitbar ist, aber es steht jede Sekunde außer Zweifel, wer das letzte Wort hat. Reichelt nennt es „executive decision“, sinngemäß: Chefentscheidung.

Die „Bild“ in aller Munde

Die Kamera schwenkt einmal auf das Feldbett, das in seinem Büro steht. Die Mitarbeiterinnen in seinem Vorzimmer berichten, was immer auf Lager sein muss: Zigaretten, Knäckebrot, Kekse und Käse. Einmal fragt ihn eine der Damen, was er essen möge. Reichelt ist damit ein Chef, wie es sie eigentlich gar nicht mehr gibt, nicht in seiner Generation. Reichelt ist Jahrgang 1980, und ein echtes Springer-Gewächs. Er volontierte bei der „Bild“ und absolvierte die Journalistenausbildung der Axel-Springer-Akademie. Die „Bild“ ist auch sein Werkzeug. Sein Geschmack ist maßgeblich, sein Ärger, seine Meinung. Er ergötzt sich daran, wenn die „Bild“ in aller Munde ist. Als Donald Trump seinen Offenen Brief an Chinas Regierung zu den Corona-Kosten retweetet, ist Reichelt im eigenen Olymp angekommen. Eine von der „Bild“ ausgelöste Eilmeldung bei Dpa rettet seinen Tag. Eitelkeit ist eine harte Währung in seinem Universum.

Einmal ist Julian Reichelt selbst ganz nah dran, im „front row seat to history“, als Zeuge eines Anti-Terror-Einsatzes des Bundesinnenministeriums. Die „Bild“ wurde vorab informiert. Hier zeigt sich für einen Augenblick, in welchem Verhältnis Politik und Medien zueinander stehen, wie man sich Schlagzeilen organisiert. Eher peinlich berührt, wie beseelt ein Redakteur sein kann, der zu einem vertraulichen Treffen zu Horst Seehofer mitgenommen wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass die „Bild“ zum Objekt der Berichterstattung geworden ist. Vor allem in jüngster Zeit haben sich Redaktionen an ihr abgearbeitet. Anlass waren die Berichterstattung über den Virologen Christian Drosten sowie die Veröffentlichung von Details nach dem gewaltsamen Tod von fünf Kindern in Solingen. Beides findet in der Dokumentation Platz, vielleicht die interessantesten Teile überhaupt: Was geschieht, wenn sich jemand – wie Drosten – wehrt und dabei Grenzen überschreitet? Wenn der Bekanntenkreis die Berichterstattung heftig kritisiert?

Die Dokumentation gibt aufschlussreiche Einblicke in redaktionelle Umwälzungen, Transformationsprozesse, Personalabbau, Fehlerkultur und den Umgang mit Urteilen über die „Bild“. „Wir sind teilweise so schnell, teilweise zu schnell, dass wir stolpern“, sagt ein Redakteur. Das kann man der Dokumentation ohnehin nicht unterstellen: Sie ist nicht komplett glattgebügelt, auch wenn die kritischen Töne weniger laut sind als die selbstverliebten.

Unterschiedliche Reaktionen

Das Echo in der deutschen Medienbranche auf die Dokumentation fällt unterschiedlich aus. Die „Zeit“ stellt fest, dass „tatsächlich ein authentischer Blick auf den Redaktionsalltag“ möglich war. Die FAZ schreibt: „Amazons eingebettete, kritikfreie Reportage über die ,Bild‘-Zeitung ist journalistisch eine Nullnummer. Ein Kniefall. Peinlicher geht es kaum.“

Irgendwann sagt Peter Tiede, Politik-Chefreporter: „Der Boulevard ist immer tschingderassabum. Wir gehen mit der Marching Band durch die Fußgängerzone.“ Das gilt auch für diese Serie. Sie macht mehr Wind als nötig. Sie besteht aus zu viel Selbstdarstellung. Die leisen Töne fehlen.