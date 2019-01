Zwei sehr gegensätzliche junge Menschen treffen im unterhaltsamen Roadmovie "303" aufeinander. (Alamode)

Wo Mark Wahlberg auftaucht, da kracht es. Nach den Katastrophenfilmen „Boston“ und „Deepwater Horizon“ arbeitete der 47-Jährige in „Mile 22“ bereits zum vierten Mal mit Regisseur Peter Berg zusammen. Wahlberg wird in dem Thriller als Spezialagent durch ein atemloses Actionfeuerwerk geschickt. Knallharte Kampfszenen erwarten den Zuschauer auch im Endzeitthriller „The Domestics“. Herzerwärmend wird es hingegen mit dem romantischen Roadmovie „303“.

„303“ (VÖ: 25. Januar)

Ihren Weg nach Nordspanien bestreiten Jan (Anton Spieker) und Jule (Mala Emde) mit intensiven Diskussionen. Je näher sie ihrem Ziel kommen, desto höher die Anziehungskraft. (Alamode)

Zwei recht gegensätzliche junge Menschen aus der Tinder-Liebe-wisch-und-weg-Generation nehmen sich in „303“ alle Zeit der Welt, einander kennenzulernen. Weil Jan (Anton Spieker) seine Mitfahrgelegenheit nach Nordspanien versetzt, trifft er auf Jule (Mala Emde). Nach anfänglichen Schwierigkeiten merken die beiden, dass sie gerne miteinander reden. Je länger die Reise dauert und umso mehr Diskussionen sie führen, desto stärker wird die Anziehungskraft zwischen den jungen Menschen. So entwickelt sich „303“ zu einem herrlich entschleunigten Liebesfilm mit authentischen Darstellern.

Preis DVD: circa 13 Euro

Der Endzeitthriller "The Domestics" von Regisseur Mike P. Nelson zeichnet eine düstere Zukunftsvision fernab von der gewohnten Zivilisation und Ordnung. (KSM)

„The Domestics“ (VÖ: 24. Januar)

Nina (Kate Bosworth) und ihr Gatte Mark (Tyler Hoechlin) begeben sich auf der Suche nach den Eltern der jungen Frau in große Gefahr. (KSM Film)

Was passieren könnte, wenn das zivilisierte Leben von einem auf den anderen Tag zusammenbricht, zeigt „The Domestics“. Nach einer großangelegten Giftgasattacke der US-Regierung formieren sich die Überlebenden in skrupellosen Gangs. Mittendrin: Nina (Kate Bosworth) und ihr Gatte Mark (Tyler Hoechlin), die sich auf die Suche nach den Eltern der jungen Frau machen. Auf der langen Reise durch die postapokalyptische Welt geraten sie in gefährliche Hinterhalte und müssen nicht nur einmal um ihr Leben fürchten. Regisseur Mike P. Nelson liefert mit seinem beklemmenden Endzeitthriller trostlose Bilder einer untergegangenen Welt, die den Zuschauer auch nach dem Ende des Films noch beschäftigen.

Preis DVD: circa 15 Euro

Im Action-Thriller "Mile 22" fliegen ordentlich die Fetzen. Mitten im Getümmel: Spezialagent Jimmy Silva (Mark Wahlberg). (Universum Film)

Laufzeit: 91 Minuten

„Mile 22“ (VÖ: 25. Januar)

Alice Kerr (Lauren Cohan) und ihr Kollege Jimmy Silva (Mark Wahlberg) müssen ein Mitglied der Sondereinsatzkräfte beschützen. (Universum Film)

In „Mile 22“ schickt Regisseur Peter Berg seinen Hauptdarsteller Mark Wahlberg auf einen 22 Meilen langen Spießrutenlauf. Gemeinsam mit seiner Kollegin Alice (Lauren Cohen) soll Wahlberg als Spezialagent Jimmy Silva den zu den lokalen Sondereinsatzkräften gehörenden Li Noor (Iko Uwais) schützen. Gelingt dies, winken brisante Informationen über verloren gegangenes radioaktives Material. Zwar lassen die Figuren größtenteils Charaktertiefe vermissen, spektakuläre Kampfsequenzen und brachiale urbane Schlachten gleichen dies aber mehr als aus.

Preis DVD: circa 14 Euro

