Bevor "Brittany Runs a Marathon" bei Amazon zum Abruf bereitsteht, läuft die US-Komödie auch in ausgewählten Kinos. (DCM)

Nur 129 Dollar im Monat koste die Mitgliedschaft, eröffnet ihr der trainierte Typ vom Fitnessstudio. Ein bisschen viel für Brittany (Jillian Bell), die nur selten einen festen Job hat. „Draußen laufen kostet nichts“, weiß sie, und macht sich von dannen. Kurz zuvor hatte ihr Arzt der pummeligen 27-Jährigen eine Abspeckkur verordnet, 55 Pfund müssen weg. Brittany fühlt sich antriebslos, doch noch mehr Psychopharmaka will ihr der Mediziner einfach nicht verschreiben. Also schnürt die New Yorkerin ihre Schuhe - und beginnt zu joggen. Irgendwann hat der Dauersingle Brittany dann gar ein ganz großes Ziel: den New York Marathon. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Zumal auch noch ein Mann in ihr Leben tritt ...

„Brittany Runs a Marathon“ ist das Kinodebüt des amerikanischen Drehbuchautors Paul Downs Colaizzo, der sich für seine Komödie von seiner Mitbewohnerin inspirieren ließ. „Mit ihr schien alles lustig zu sein. Aber ihr Leben geriet völlig aus dem Ruder“, sagt er. „Mit Ende 20 griff sie nicht mehr auf ihr Studentendarlehen zurück und trank nicht mehr nur am Wochenende zu viel Alkohol. Dann beschloss sie, ihr Leben zu ändern.“

Brittany (Jillian Bell) ist unzufrieden - mit ihrem Leben und mit ihrem Körper. (DCM)

Bei der Premiere auf dem Sundance Film Festival begeisterte Colaizzos Komödie Kritiker und Zuschauer gleichermaßen. Vor allem Hauptdarstellerin Jillian Bell („Girls' Night Out“) tat es dem Publikum mit ihrer frischen, unverbrauchten Art an.

„Brittany Runs a Marathon“ ist ab Mitte November bei Amazon Prime Video verfügbar und läuft vorher in ausgewählten Kinos.