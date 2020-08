In "Still Here" suchen ein Journalist und ein Vater ein verschwundenes Mädchen. (Kinostar)

Eine halbe Million Kinder, erfährt man zu Beginn von „Still Here“, werden in den USA jedes Jahr als vermisst gemeldet. Die meisten davon tauchen freilich schnell wieder auf. Der Film des in Rumänien geborenen US-Regisseurs Vlad Feier erzählt von einem Fall, in dem das verschwundene Kind allerdings nicht so bald wieder vor der Tür ihrer Eltern steht.

Ein paar Tage fehlt von der zwölfjährigen Monique nun schon jede Spur. Die Polizei, sagt Vater Michael (Maurice McRae), habe gar nicht richtig nach ihr gesucht und den Fall dann zu den Akten gelegt. Warum? Weil Monique und ihre Eltern schwarz sind und in einer ziemlich heruntergekommenen Ecke von New York leben. Er erzählt das einem weißen Journalisten (Johnny Whitworth), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fall zu recherchieren. Schnell zieht der Reporter den Zorn der örtlichen Polizei auf sich, aber auch die Familie der vermissten Monique misstraut ihm.

In seinen Träumen spielt Michael (Maurice McRae) mit seiner verschwundenen Tochter (Zariah Singletary) in dem kleinen Park vor ihrer Wohnung. (Kinostar)

„Eine Stadt ist, die die Stärksten auf die Knie zwingen kann“

Die Recherchen des wie ein Wall-Street-Banker gekleideten Journalisten bilden den Rahmen für das sehr gemächlich erzählte, bisweilen arg behäbige Drama. Im Zentrum von „Still Here“ aber stehen die Eltern von Monique sowie ihr Bruder, die mit der Ungewissheit leben müssen, nicht zu wissen, ob die Kleine noch am Leben ist. Spannend ist das alles nur bedingt, und auch das Ende des Films ist arg gefällig aufgelöst. Als bitterböser Kommentar zur „Black Lives Matter“-Bewegung ist „Still Here“ allerdings durchaus interessant - und kommt zum absolut richtigen Zeitpunkt in die Kinos. Weil der Film zeigt, wie wenig manch schwarzes Leben in den USA von heute noch immer zählt.

Michael (Maurice McRae) geht von Haus zu Haus, um Zettel mit dem Foto seiner vermissten Tochter zu verteilen. (Kinostar)

Sein Film, sagt Regisseur Vlad Feier, erzähle von einer Welt, in der „systematischer Rassismus, Diskriminierung und Klassifizierung eine unsichtbare und doch mächtige Kraft“ seien. „Ich beschloss, die Story in New York spielen zu lassen, da es eine Stadt ist, die die Stärksten auf die Knie zwingen kann.“ Für eine kleine, aber nicht unwichtige Nebenrolle konnte der Filmemacher Zazie Beetz gewinnen, die in Berlin geborene Schauspielerin, die im vergangenen Jahr an der Seite von Joaquin Phoenix in „Joker“ weltweit bekannt wurde.