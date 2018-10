Aglaia Szyszkowitz, Devid Striesow und Erwin Steinhauer glänzen in der Beziehungskomödie "Die Wunderübung" von Michael Kreihsl. (Allegro Film/Wolfgang Thaler/Eurovideo)

Was hat man nicht schon alles über „Hereditary - Das Vermächtnis“ gehört. Das Langfilmdebüt von Nachwuchs-Regisseur Ari Aster sei der gruseligste Horror-Streifen seit Jahren. Der „Exorzist“ dieser Generation. Laute Schreie habe man während der Weltpremiere beim Sundance Film Festival im Publikum vernommen. Und als der Trailer in einem Kino in den USA versehentlich vor einem Kinderfilm gezeigt wurde, seien Hunderte, völlig verängstigte Kinder in Tränen ausgebrochen. All das hat zur Folge, dass das eigene Herz schon bis zum Hals rast, bevor man den Film in den DVD-Player einlegt. Und das völlig zu Recht.

Hereditary - Das Vermächtnis (VÖ: im Handel)

Der versierte Therapeut Harald (Erwin Steinhauer, Mitte) macht mit Joana (Aglaia Szyszkowitz) und Valentin (Devid Striesow) die Fingerübung. (Allegro Film/Wolfgang Thaler/Eurovideo)

Nach dem Tod von Ellen Graham passieren deren Tochter Annie (Toni Collette), ihrem Mann Steve (Gabriel Byrne) und ihren Kindern Peter (Alex Wolff) und Charlie (Milly Shapiro) plötzlich mysteriöse Dinge. Je tiefer Annie in die Geschichte ihrer Familie eintaucht, desto mehr muss sie erkennen, dass sie ein ungeahntes, düsteres Schicksal erwartet. Der großartige Horrorthriller „Hereditary“ (2018) sorgt für feuchte Hände und Herzklopfen bis zum Hals.

Preis DVD: circa 14 Euro

"Hereditary - Das Vermächtnis" machte bereits vor Kinostart von sich reden. (Splendid Film)

Laufzeit: 127 Minuten

Bo und der Weihnachtsstern (VÖ: 1. November)

Annie (Toni Collette) weiß nicht, was es mit den übernatürlichen Vorkommnissen auf sich hat. (Splendid Film)

Die Geschichte von Jesu Geburt ist allgemein bekannt. Doch was in den Monaten davor geschah, wissen nur die Bibeltreuen. Der Zwergesel Bo und seine tierischen Freunde erzählen aus ihrer Sicht, was es mit Maria, Josef und ihrer beschwerlichen Reise nach Bethlehem auf sich hat. Mit von der Partie sind ein störrisches Langohr, eine äußerst freche Taube, ein zuckersüßes Anarchoschaf und noch allerhand weitere pelzige Freunde, die vor allem Kindern den Zugang zu „Bo und der Weihnachtsstern“ (2017) leicht machen.

Preis DVD: circa 10 Euro

Dass Maria und Josef sich auf den Weg nach Bethlehem machten, ist bekannt. Doch sie waren nicht allein ... (2017 Sony Pictures Releasing GmbH)

Laufzeit: 84 Minuten

Die Wunderübung (VÖ: 1. November)

Bo begleitet die schwangere Maria. (2017 Sony Pictures Releasing GmbH)

Wenn ein Paartherapeut (Erwin Steinhauer) ein Pärchen (Aglaia Szyszkowitz und Devid Striesow) fragt, warum man sich denn nicht lieber trenne, als weiter an seiner Ehe zu arbeiten, dann muss schon einiges schiefgelaufen sein. Die wunderbare Verfilmung (2018) von Daniel Glattauers „Die Wunderübung“ lässt den Zuschauer ständig schwanken zwischen empfindlichem Zucken und herzhaftem Lachen.

Preis DVD: circa 14 Euro

Laufzeit: 87 Minuten