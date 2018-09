Diane (vl. Diane Keaton), Sharon (Candice Bergen), Vivian (Jane Fonda) und Carol (Mary Steenburgen) gehen gemeinsam durch dick und dünn. (SquareOne Entertainment)

Mit romantischen Komödien ist es immer so eine Sache: Im besten Fall sind sie lustig und schaffen eine wohlige Atmosphäre. Im allerbesten Fall transportieren sie sogar eine tiefere Botschaft. Oft sind sie leider oberflächlich und sogar langweilig. Das Regiedebüt „Book Club – Das Beste kommt noch“ von Bill Holderman hat leider mehr von Letzterem. Einzig das beeindruckende Starensemble, das fünf Oscars und sieben Emmys auf sich vereint, kann den Film gerade noch vor dem völligen Untergang bewahren.

Amouröse Abenteuer

Schon seit ihrer Kindheit haben die vier Freundinnen Carol (Mary Steenburgen), Sharon (Candice Bergen), Vivian (Jane Fonda) und Diane (Diane Keaton) einen gemeinsamen Buchclub. Bei jedem Treffen darf eine der Frauen ein Buch vorstellen, das alle bis zur nächsten Zusammenkunft lesen sollen. Als Vivian eines Tages „Fifty Shades of Grey“ mitbringt, winken die anderen zunächst einmal ab. Doch nach und nach fesselt sie der Erotikroman von E. L. James und jede der vier Protagonistinnen stürzt in ihr eigenes amouröses Abenteuer.

Wie es sich für das Genre gehört, werden die Figuren zu Beginn möglichst gegensätzlich gezeichnet. Es gibt etwa die spießige Richterin (Bergen), die sich unbeholfen im Onlinedating versucht. Oder die liebevolle Ehefrau (Steenburgen), die ihrem Mann heimlich Viagra verabreicht, um das Liebesleben wieder in Schwung zu bringen. Oder die unverbesserliche Geschäftsfrau (Fonda), die Angst vor einer Beziehung hat, dann aber deren Wert erkennt.

All das ist leider vorhersehbar, die Charaktere bleiben plakativ. Zudem sieht der Film wie ein einziger Lifestyle-Katalog aus: Die Frauen leben in riesigen Villen, haben tolle Jobs, tragen teure Kostüme und sehen auch mit über 70 noch blendend aus. Sie haben eigentlich keine richtigen Sorgen – außer Männern natürlich. Andy Garcia fungiert hier als Prototyp des perfekten Traummannes. Er ist Pilot, superreich und ein echter Charmebolzen. Während sein Reichtum immerhin in zwei kurzen Sätzen erklärt wird, haben die Macher bei Don Johnsons Figur Arthur komplett auf eine Hintergrundgeschichte verzichtet. Es wäre wohl keine schlechte Idee gewesen, mehr Budget in das Drehbuch zu investieren, denn in Ausstattung und Besetzung.

Zwischen den Schauspiellegenden stimmt die Chemie

Doch der Film hat auch seine Momente: Immer wenn die vier Hauptdarstellerinnen im Buchclub aufeinandertreffen, sorgt das bisweilen für komische Szenen, etwa wenn das Liebesleben mit Werner Herzogs Dokumentarfilm „Höhle der vergessenen Träume“ verglichen wird. Zwischen den Schauspiellegenden stimmt die Chemie, solche Anspielungen bleiben jedoch leider die Ausnahme, denn der Film konzentriert sich eher auf die Episoden der einzelnen Figuren samt ausgenudelter Metaphern. Die neue blutjunge Freundin des alternden Ex-Mannes hat man nun schon oft genug gesehen.

Wer in „Book Club“ einen wichtigen Beitrag zum Tabuthema „Sexualität im Alter“ erwartet, wird leider enttäuscht. Mehr als ein bisschen Knutschen und Anfassen ist nicht drin. Überhaupt gibt es wenig Sex, es wird oft einfach nur darüber gesprochen. „Was das Herz begehrt“ oder „Wie beim ersten Mal“ haben sich dem Thema bereits viel eindrücklicher genähert. Doch wahrscheinlich will der Film das alles auch gar nicht sein. Anders ist es auch nicht zu erklären, warum der Kassenschlager „Fifty Shades of Grey“ einen so prominenten Platz einnimmt und von den Figuren mehrfach in die Kamera gehalten wird. Es ist einfach der kleinste gemeinsame Nenner.