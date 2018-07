Neues aus Hollywood

Brad Pitt und Leonardo DiCaprio drehen Tarantino-Film

Die Schauspieler stehen für „Once Upon a Time in Hollywood“ in Los Angeles vor der Kamera. Der Film Zeit spielt zur Zeit der Hippie-Revolution und einer von Charles Manson angestifteten Mordserie.