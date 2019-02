Anaïs Schmitz heißt die erste schwarze "Tatort"-Kommisarin, die ab sofort an der Seite von Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) in Göttingen ermittelt. Gespielt wird die selbstbewusste neue Kollegin von Florence Kasumba, 1976 in Uganda geboren, in Essen aufgewachsen. Doch geht diese neue Konstellation gut? (NDR / Christine Schroeder)

Braucht „Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) nach 17 Jahren Alleingang tatsächlich eine Partnerin? Am Sonntag ermittelte erstmals Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) an ihrer Seite. Doch der Fall „Das verschwundene Kind“ konnte nicht überzeugen. Ebenso wenig wie die neue Alpha-Frauen-Konstellation am neuen Standort Göttingen.

Worum ging es?

Sind zwei Alpha-Frauen nicht eine zu viel? Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, links) geriet während der Ermittlungen immer wieder mit Co-Ermittlerin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) aneinander, die sich nichts gefallen ließ. (NDR / Christine Schroeder)

Die 15-jährige Julija Petkow (Lilly Barshy) litt unter starken Bauchschmerzen. In Panik floh der Teenager von zu Hause. Kurze Zeit später fand man in der abbruchreifen Umkleidekabine eines Schulsportplatzes Spuren einer Geburt. Mutter und Kind waren jedoch verschwunden. Lebten die beiden überhaupt noch? Nach einem schweren Fehler bei ihrem letzten Einsatz fand sich die Hannoveraner Ermittlerin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) strafversetzt in Göttingen wieder. Hier traf sie auf ihre neue Kollegin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba), die als ebenso wenig teamfähig gilt wie Lindholm. Eine Grundkonstellation, die den „Tatort“-Machern Probleme bereiten könnte.

Welche Idee steckt hinter dem neuen Team?

Die 15-jährige Julja (Lilly Barshy) entband auf einer heruntergekommenen Toilette ein Kind. Von der Schwangerschaft hatte sie bis zur Geburt nichts bemerkt. Ein gar nicht so seltenes Szenario, wie die psychiatrische Fachberaterin dieses "Tatort" berichtet ... (NDR / Christine Schroeder)

Diese Frage ist tatsächlich schwer zu beantworten. Einerseits ist Charlotte Lindholm mit 17 Jahren Ermittlertätigkeit eine der ältesten noch aktiven „Tatort“-Figuren im ARD-Portfolio. Andererseits kann man nicht sagen, dass ihre Einsätze zuletzt kreativ enttäuschten. Gerade ihr letztjähriger, ebenso düsterer wie brillanter „Tatort: Der Fall Holdt“ war einer der besten Furtwängler-Fälle überhaupt. Danach hätten wohl die wenigsten gefordert, dass die Figur Charlotte Lindholm dringend einen Relaunch erfahren müsse. NDR-Fernsehspielchef Christian Granderath verfolgte jedoch wohl schon länger die Idee, Florence Kasumba - die als Afro-Deutsche bereits in vielen „Tatorten mit Migrationshintergrund“ zum Einsatz kam - als erste schwarze Kommissarin des Premiumkrimis zu installieren. Bleibt die Frage, ob gerade diese beiden Frauen zusammenpassen. Nach ihrem Debütfall „Das verschwundene Kind“ wird man eher sagen: nein!

Wer ist Florence Kasumba?

Ist das neue "Tatort"-Tough-Team aus Göttingen wirklich eine gute Idee? Anaïs Schmitz (Florence Kasumba, links) und Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ermittelten in ihrem ersten Fall. (NDR / Christine Schroeder)

Die im Ruhrgebiet aufgewachsene Florence Kasumba, eine Deutsche mit ugandischen Wurzeln, arbeitete lange Jahre erfolgreich in der Musical-Branche, für die sie auch ausgebildet wurde. Aufgrund ihres markanten Äußeren und einer besonderen Ausstrahlung schaffte es die heute 42-Jährige sogar schon nach Hollywood. Durch Filme des Marvel-Universums wie „Black Panther“ und „Avengers: Infinity War“ blickte Kasumba in die große, weite Welt des Blockbuster-Kinos hinein. Ihre Muttersprache Deutsch durfte sie zuletzt in der überzeugenden Serien-Fortsetzung „Deutschland 86“ bei Amazon sprechen. Nun wird es noch etwas „deutscher“ für Kasumba. Als erste schwarze „Tatort“-Kommissarin wird sie bis auf Weiteres an der Seite Maria Furtwänglers in Göttingen ermitteln.

Warum könnte das neue „Tatort“-Team kreativ scheitern?

Mit ihrem Stiefbruder Nino (Emilio Sakraya) verband Julija (Lilly Barshy)im "Tatort: Das verschwundene Kind" ein besonders enges Verhältnis. Krimiwendungs-ungeübte Zuschauer sollten glauben, das Kind sei von ihm. Leider gab es viele solcher "falscher Fährten" aus dem Drehbuch-Lehrgang in diesem Film. (NDR / Christine Schroeder)

Die Idee hinter der Begegnung der beiden Alpha-Frauen Lindholm und Schmitz ist klar: zwei Einzelgängerinnen, die am liebsten alleine entscheiden, sollen plötzlich im Team agieren. Hinzu kommt, dass die eine - Lindholm - gleich zu Beginn sagt: „Ich bin nicht lange hier, gebt euch keine Mühe, mich kennenlernen zu wollen.“ Dass dies nicht besonders gut ankommt, dürfte nachvollziehbar sein. Doch leider ist die Kühle und Härte beider Frauen auch ein Problem für den Zuschauer. Die Figuren Lindholm und Schmitz weisen eine gewisse Statik auf, die sich logischerweise im Agieren der beiden Schauspielerinnen spiegelt. So entstand im ersten gemeinsamen Fall, trotz sommerlicher Hitze, heller Ausleuchtung und einem - an sich - höchst tragischen Fall um ein totes Baby kaum emotionale Nähe zwischen Krimi und Zuschauer. Für die Zukunft müssen sich die Macher gut überlegen, wie sie den Zuschauer für ihr weibliches Tough-Team einnehmen wollen. Maria Furtwängler, eine Schauspielerin, die schon immer eine gewisse Kühle ausstrahlte, war immer am besten, wenn ihre Figur - wie in „Der Fall Hold“ - emotional extrem gefordert wurde. Man wird wohl den nächsten Fall abwarten müssen, um zu beurteilen, wie sich Furtwängler / Kasumba in einem Film mit hoffentlich feinsinnigerem Drehbuch schlagen.

Warum ließ einen dieser Fall seltsam kalt?

"Tatort: Das verschwundene Kind": Offenbar fand eine Geburt auf dieser abrissreifen Toilette statt. Kommissarin Lindholm (Maria Furtwängler, zweite von links, mit Luc Feit) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) zeigten sich betroffen. (NDR / Christine Schroeder)

Normalerweise sind tote Kinder ein Garant für starke Emotionen beim Zuschauer. In „Das verschwundene Kind“ ließ einen das Täterrätsel jedoch seltsam kalt. Warum? Mit gleich drei Drehbuchautoren und einer Krimi-Debütantin auf dem Regiestuhl versuchte der NDR seinem Lindholm-Relaunch. Autor Jan Braren („Homevideo“) schrieb den tollen Vorgänger-Fall über die tragische Hexenjagd auf einen - letztlich unschuldigen - Tatverdächtigen. Stefan Dähnert, er schuf 2012 den zweiteiligen „Tatort: Wegwerfmädchen“, gilt als erfahrener Kenner der Figur Charlotte Lindholm. Auch Regisseurin Franziska Buch, die sich bislang durch Familienfilme wie „Conni und Co.“ oder Frauenporträts wie „Käthe Kruse“ einen Namen machte, schrieb an ihrer eigenen Drehvorlage mit. Vielleicht fanden die drei Autoren zu keiner gemeinsamen Vision, keinem Flow in ihrer Arbeit. „Das verschwundene Kind“ wirkte jedenfalls wie ein Krimi-Bausatz aus den 90-ern. Die Verdächtigen - es ging vor allem um die Frage: Wer war der Vater des Babys - wurden in die Seiten hineinkonstruiert, als gelte es, ein Kreuzworträtsel zu lösen: War es der tief religiöse Vater (Merab Ninidze), Stiefbruder Nino (Emilio Sakraya), zu dem sie keinen Kontakt haben durfte, der umschwärmte Vertrauenslehrer Grischke (Steve Windolf) oder ein fieser Mitschüler? Die letztliche Aufklärung, sie setzte noch einmal auf einen Knalleffekt in Sachen Überraschung, schien dann besonders weit hergeholt. Es entstand eine TV-Realität, die es so tatsächlich nur im Drehbuch gibt.

Warum werden Schwangerschaften oft nicht bemerkt?

Einzig Gerichtsmediziner Nick (Daniel Donskoy) macht Kommissarin Lindholm (Maria Furtwängler) gute Laune. Doch bald erfährt man: Nick ist blöderweise der Mann von Neu-Kollegin Schmitz. Man darf gespannt sein, was die "Tatort"-Macher mit dem hochveranlagten Schauspieler Daniel Donsky (Titelfigur der RTL-Serie "Sankt Maik") noch vorhaben ... (NDR / Christine Schroeder)

Regisseurin und Mitautorin Franziska Buch beantwortet diese Frage so: „Unsere Recherchen haben gezeigt, dass Schwangerschaften abgespalten werden können, zum Beispiel, wenn das zu einem nicht zu bewältigenden Konflikt mit der Umwelt, etwa mit der Familie, führen würde. Die Folgen sind bisweilen fatal - bis hin zur Tötung des Neugeborenen in der Überforderung durch die überraschend einsetzende Geburt.“ In Deutschland, sagt die Bonner Psychiatrie-Professorin Anke Rohde, die den „Tatort“ als Fachberaterin unterstützte, gibt es jährlich etwa 1.600 nicht oder erst spät wahrgenommene Schwangerschaften. Interessant ist, dass viele dieser Frauen sogar einen Partner haben, der - bis zur überraschenden Geburt - ebenfalls nichts von der Schwangerschaft mitbekommt, was für den Laien erstaunlich klingt. Rohde nennt dies „Scheuklappenphänomen“. Dennoch: Nicht wenige solcher Frauen nehmen ihre Kinder nach der überraschenden Geburt normal an, einige werden zur Adoption freigegeben. „Es gibt aber auch Frauen“, so Rohde, „die setzen ihr Neugeborenes aus. Sie legen es irgendwo ab, damit es in gute Hände kommt. Dabei kann es jedoch zu Tode kommen, zum Beispiel durch Unterkühlung oder weil es nicht entdeckt wird.“ Auch Kindstötungen kommen leider auch in der Realität vor. Mit Babyklappen, Aufklärung und Beratungsangeboten versuchen verschiedene Hilfs-Organisationen ein Gegengewicht zu setzen.