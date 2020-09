Die Bremer Figur des unbekannten Künstlers schiebt einen leeren Einkaufswagen. Zu sehen ist die Skulptur in den Wallanlagen, nähe Herdentor. (Christian Walter)

Der unbekannte Künstler, der vor einigen Monaten unbemerkt und ohne Genehmigung eine Bronze-Skulptur mit Einkaufswagen in den Bremer Wallanlagen aufgestellt hat und damit in der Stadt für viel Aufsehen sorgte, hat nun eine weitere Skulptur platziert. Und zwar in Hamburg. Das berichtete „Buten un Binnen“ am Montag, und auch der Künstler selbst bestätigte dies auf Anfrage.

Laut des Berichts stehe die Skulptur an der U-Bahn-Haltestelle am Hamburger Rödingsmarkt und sei wie schon die Arbeit in Bremen nicht mit den Behörden abgesprochen gewesen. Sie zeigt einen Mann im Kapuzen-Pullover, der eine Spraydose in der Hand hält. Wer einen großen auf dem Kunstwerk platzierten Barcode mit dem Handy scannt, soll Auskunft über den Titel der Arbeit („Content?“) sowie das Pseudonym des Künstlers (Mohamed Smith) bekommen.

Ob die Skulptur in Hamburg bleiben darf, steht laut „Buten un Binnen“-Bericht noch nicht fest. In Bremen habe man sich nach Behördenangaben hingegen entschieden, die Skulptur für zunächst ein Jahr stehen zu lassen. Erst einmal ist sie allerdings weiterhin mit einem Bauzaun umgeben, da bisherige Gutachten ergeben habe, dass der Bronze-Mann nicht ganz so stabil und standhaft sei, wie er auf den ersten Blick aussieht. Der Auftrag zur Sicherung der Skulptur sei laut Kulturbehörde aber bereits erteilt worden.

Aufgetaucht ist die Bremer Skulptur im Mai. Sie zeigt einen gebückt gehenden Mann mit Mütze, der einen leeren Einkaufswagen schiebt. Die Aktion zog bundesweit das mediale Interesse auf sich, auch der „Stern“ und die „Süddeutsche Zeitung“ berichteten über den Bremer Bronze-Mann, rätselten über die Identität des Künstlers und den Inhalt des Kunstwerks. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte outete sich schon damals als Fan der Arbeit. Sie sei zwar ein „bisschen illegal und anarchisch“, wie er auf Facebook schrieb, er sprach sich aber dennoch – oder gerade deshalb – mit den Worten „Legalize it!“ für einen dauerhaften Erhalt der rätselhaften Bildhauerarbeit aus.

Auf die Frage, ob nun in Zukunft regelmäßig Skulpturen von ihm irgendwo auftauchen würden, antwortete der anonyme Künstler zurückhaltend: „Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“