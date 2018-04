Jeronimus Sweerts' "Stillleben mit Blumenkorb und Papagei" (1626) zeigt, wie stolz die Niederlande auf ihre Errungenschaften als Handelsnation waren. (Kunsthalle Bremen)

Mit den floralen Plakaten zu ihrer neuen Ausstellung „Tulpen, Tabak, Heringsfang“ liegt die Bremer Kunsthalle im Moment voll im Trend. Blumen sind gerade nicht nur in der Modewelt in, Blumenstillleben erfreuen sich auch in der musealen Welt großer Beliebtheit, insbesondere im Zusammenhang mit niederländischer Malerei des 17. Jahrhunderts. Diese findet man in jüngster Vergangenheit häufig in neuen Ausstellungszusammenhängen. 2017 waren unter anderem im Louvre unter dem Titel „Vermeer und die Meister der Genremalerei“ mehr als 50 Werke niederländischer Meister des 17. Jahrhunderts zu sehen.

Dank Carl Schünemann kann nun auch die Kunsthalle weitere bedeutende Werke aus dieser Zeit zeigen, die noch nicht viele Menschen im Original bewundern durften. Denn die 32 Gemälde, die Schünemann im vergangenen Jahr überraschend dem Kunstverein schenkte, hingen lange in den Privaträumen ihres Besitzers und wurden nur von wenigen Menschen gesehen.

Eine „kleine Sensation“

Die Sammlung ist die umfangreichste Gruppe von Werken alter Meister, die der Kunstverein seit seiner Gründung 1823 erhalten hat. Insgesamt gingen 35 Objekte in den Besitz des Kunstvereins über. Für Dorothee Hansen, stellvertretende Direktorin und Kuratorin der Ausstellung, eine „kleine Sensation“.

Die Ausstellung ist räumlich wie thematisch in die vier Schwerpunkte Landschaften, Genrebilder, Stillleben und Seestücke unterteilt. In jedem Raum findet sich neben den Werken aus der Sammlung Schünemanns auch je ein Werk, das bereits zuvor zur Sammlung der Kunsthalle gehörte und zeigen soll, wie gut die geschenkten Werke den bisherigen Bestand an niederländischen Meistern ergänzen und welche Lücken sie füllen. So werden im Raum der Landschaftsmalerei unter anderen zwei Bilder von Jan van Goyen – eines aus dem Bestand, eines aus der Schünemann-Sammlung – gegenübergestellt, die zwei völlig unterschiedliche Blicke auf die Heimat des Künstlers zeigen.

Eines der Hauptwerke aus dem Bereich Genremalerei ist „Die Serenade“ (um 1669) von Jacob Ochtervelt. Das Bild zeigt eine Frau im weißen Seidenkleid, die sich einem Cister spielenden Mann zuwendet. Das Bild war 2017/18 an den Louvre in Paris, die National Gallery of Ireland in Dublin und die National Gallery of Art in Washington verliehen, bevor es nun seinen Weg in die Kunsthalle fand.

Künstlerische und kunsthistorische Besonderheiten

Viele Bilder aus der Sammlung zeichnen sich durch künstlerische oder kunsthistorische Besonderheiten aus. So zählt mit „Stillleben mit Laute, Zinnkrug, Weinglas und Zitrone“ (um 1640-1650) unter anderem das einzige Stillleben des auf Genrebilder spezialisierten Künstlers Willem van Odekercken zu der Sammlung. Auch das einzige signierte Werk von Jeronimus Sweerts („Stillleben mit Blumenkorb und Papagei“, 1626) ist nun in der Kunsthalle zu sehen. Auf dem Bild vereinen sich teure Raritäten der damaligen Zeit, von fernen Kontinenten wie Asien oder Südamerika, die den Stolz der Niederländer als Handelsnation verdeutlichen. Bisher gab es keine Blumenstillleben aus dieser Zeit in der Kunsthalle zu sehen. Nun sind gleich vier Werke zu diesem Thema vertreten.

Seestücke machen mit insgesamt neun Werken den Schwerpunkt der Sammlung aus. An ihnen lässt sich anschaulich ablesen, wie sich die Marinemalerei im Laufe des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden verändert hat: Während frühe Werke, zum Beispiel von Cornelis Claesz. van Wieringen, Hendrik Vroom oder Cornelis Verbeeck noch mit vielen Details Geschichten erzählten, wurden die Bilder ab den 1630er-Jahren (unter anderem Conelis Leonardsz. Stooter) weitaus toniger, einfacher, mit weniger Farbe und flottem Pinselstrich gemalt. Erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wurden die Darstellungen durch Künstler wie Willem van de Velde dem Jüngeren wieder farbiger und detailverliebter.

Viele der Werke erzählen Geschichten, verraten dem Betrachter einiges über die Niederlande der damaligen Zeit und eine Kunst, die ganz neue Wege ging. Zur Ausstellung erscheint ein umfassender Katalog im Schünemann-Verlag.