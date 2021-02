Die Geschichte von Simon Basset (Regé-Jean Page) und Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) avancierte zum Netflix-Hit - auch, weil die Serie nicht mit nackter Haut geizt. (Liam Daniel / Netflix)

Ob in der Musik, im Kino oder im Seriengeschäft - das Motto „Sex sells“ zieht nach wie vor in allen Bereichen der Unterhaltungsindustrie. Diese These stützt nun einmal mehr die neue Erfolgsserie von Netflix, „Bridgerton“. In gleich 83 Ländern setzte sich die Produktion an die Spitze der Netflix-Charts. Mit schlüpfrigen Szenen und intimen Einblicken in die knisternde Beziehung einer Adeligen mit einem schnieken Casanova erhitzt „Bridgerton“ die Gemüter der Streamingfans. Welche anderen Netflix-Produktionen noch heiße Erotik und wilde Sexfantasien versprechen, zeigt die Übersicht.

„Bridgerton“

Das Erotikdrama "365 Days" sorgte im vergangenen Sommer für Aufruhr bei Netflix. (Ekipa)

„Bridgerton“ spielt in London, Anfang des 19. Jahrhunderts: Die Adelige Daphne (Phoebe Dynevor) will unbedingt einen Mann. Die erhoffte Liebesheirat gestaltet sich aber schwierig - erst recht, als eine gefürchtete Boulevardjournalistin über Daphne herzieht. Doch dann lernt Daphne den Duke of Hastings (Regé-Jean Page) kennen - der Beginn romantischer Verwirrungen, die reichlich Klatsch und Tratsch provozieren.

„365 Days“

Glitzer, Glamour und Sex: Ludovica (Alice Pagani, links) und Chiara (Benedetta Porcaroli) zieht es in "Baby" immer weiter in die düstere Parallelwelt Roms. (Francesco Berardinelli/Netflix)

Diesen Urlaub hat sich Laura (Laura Maria Sieklucka) sicher anders vorgestellt. Statt auf Sizilien die Beine hochzulegen und die Seele baumeln zu lassen, wird sie von Mafiaboss Massimo (Michele Morrone) entführt. Sein Ziel: Die bildhübsche Polin soll sich in ihn verlieben - und das in 365 Tagen. Dafür lässt der muskelbepackte Massimo in „365 Days“ bald sein Hemd fallen. Wenn da nicht knisternde Erotik vorprogrammiert ist ...

„Baby“

Das Verhältnis von Otis (Asa Butterfield) und seiner Mutter Jean (Gillian Anderson), einer Sex-Therapeutin, ist in "Sex Education" nicht immer einfach. (Sam Taylor/Netflix)

Die Teenagerin Chiara (Benedetta Porcaroli) ist genervt von ihrem Schickimicki-Leben und der bröckelnden Ehe ihrer Eltern. Deshalb flüchtet sie sich mit ihrer neuen Freundin Ludovica (Alice Pagani) ins Nachtleben Roms. Ehe sich die Jugendlichen versehen, verdienen sie sich als Edelprostituierte ein ordentliches Taschengeld. Lose angelehnt an einen wahren Fall, erzählt die italienische Netflix-Serie „Baby“ in mittlerweile drei Staffeln vom geheimen Doppelleben der Freundinnen.

„Sex Education“

Wirkt nur auf den ersten Blick harmlos: der penetrante Stalker Joe Goldberg (Penn Badgley) im Netflix-Erfolg "You - Du wirst mich lieben". (Netflix)

Dass seine Mutter Jean (Gillian Anderson) als Sex-Therapeutin arbeitet, ist Otis (Asa Butterfield) peinlich. Deshalb versucht der verklemmte Jugendliche alles, um ihren Beruf geheim zu halten. Das gelingt Otis eher schlecht als recht, und schon bald weiß seine ganze Schule davon. Für den schüchternen Teenager natürlich eine Katastrophe. Bis das clevere Bad Girl Maeve (Emma Mackey) ihn darauf hinweist, dass er sein ungewollt angeeignetes Wissen über Sex dazu nutzen könnte, um sexuell frustrierten Mitschülern zu helfen - gegen Bares, versteht sich.

„You Me Her“

Mit sexuellen Fetischen kennt sich Tiffany "Tiff" Chester (Zoe Levin) in der Netflixaerie "Bonding" bestens aus. (Netflix)

Schickes Haus, tolle Jobs - die Ehe von Jack (Greg Poehler) und Emma (Rachel Blanchard) scheint vordergründig perfekt. Doch in puncto Leidenschaft im Bett hat das Paar einiges an Nachholbedarf. Um ihr Sexleben wieder auf Vordermann zu bringen, engagieren sie deshalb die Escortdame Izzy (Priscilla Faia). Was in „You Me Her“ zunächst vielversprechend beginnt, beschwört schon bald Eifersüchteleien und andere Probleme herauf.

„You - Du wirst mich lieben“

Als die attraktive Beck (Elizabeth Lail) seinen Laden betritt, ist es um den Buchhändler Joe Goldberg (Penn Badgley) geschehen. Fortan versucht der charmante Büchernarr das Herz der unbedarften jungen Frau zu erobern. Aus der anfänglichen Schwärmerei wird in „You - Du wirst mich lieben“ aber schnell eine Obsession, die Joe vor nichts mehr zurückschrecken lässt. Seine Skrupellosigkeit bekommen besonders Becks drogenabhängiger Ex-Freund Benji (Lou Taylor Pucci) und ihre beste Freundin Peach (Shay Mitchell) zu spüren.

„Bonding“

Um sich sein spärliches Gehalt als Kellner aufzubessern, jobbt Pete (Brendan Scannell) nebenbei bei seiner alten Highschool-Freundin Tiff (Zoe Levin). Die arbeitet als Domina und erhofft sich von Pete Unterstützung bei der Organisation ihres Jobs. Schon bald sieht sich das ungleiche Duo in der Comedyserie „Bonding“ mit den außergewöhnlichen Sexfantasien von Tiffs Kunden konfrontiert.

„Skins - Hautnah“

Wie wird man eigentlich erwachsen? Dieser spannenden Frage nimmt sich die britische Serie „Skins - Hautnah“ an. In exzessiven Szenen zwischen Alkoholdelirium und ersten Drogenerfahrungen begleitet die Produktion das Leben mehrere Teenagergruppen in der englischen Hafenstadt Bristol. Natürlich kommt dabei auch das Thema Liebe und Sex nicht zu kurz.