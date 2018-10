Familienfreundliches Schauern gibt es in "Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween". (Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

Während Horrorikone Michael Myers hierzulande ab dem 25. Oktober im Slasher-Sequel „Halloween“ für handfestes Grauen sorgt, kommt zeitgleich ein weniger drastisches Schauerabenteuer auf die Leinwände. „Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween“ ist ein familienfreundliches Spukvergnügen, das ebenso wie sein Vorgänger von 2015 auf einer überaus erfolgreichen Jugendbuchreihe des US-Schriftstellers R. L. Stine basiert. Seit 1992 gingen von der sogenannten „Gänsehaut“-Saga weltweit mehr als 400 Millionen Exemplare über den Ladentisch.

In der von Ari Sandel („DUFF - Hast du keine, bist du eine“) inszenierten und von Rob Lieber („Peter Hase“) geschriebenen Fortsetzung stehen zwei befreundete Jungen im Mittelpunkt, die mithilfe eines geheimnisvollen Buches versehentlich eine böse Bauchrednerpuppe zum Leben erwecken und damit an Halloween Chaos und Verwüstung in ihrer Heimatstadt heraufbeschwören. Um dem Schrecken ein Ende bereiten zu können, wenden sich die Kids an den schon im ersten Film auftauchenden Autor R. L. Stine (Jack Black), der inzwischen in einem einsamen Haus im Wald lebt.

Für Sarah (Madison Iseman), Sam (Jeremy Taylor, Mitte) und Sonny (Caleel Harris) wird es an Halloween ziemlich gruselig. (2018 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

Neben Rückkehrer Black sind in den Hauptrollen Jeremy Ray Taylor („Es“), Caleel Harris („Castle Rock“), Madison Iseman („Jumanji: Willkommen im Dschungel“), Wendi McLendon-Covey („The Secret Man“), Ken Jeong („Hangover 3“), Chris Parnell („How to Party with Mom“) und Bryce Cass („Tote Mädchen lügen nicht“) zu sehen. Ob „Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween“ seinem Titel wirklich alle Ehre macht, erfährt die Presse erst kurz vor Kinostart.