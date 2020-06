Wie sehr nahm das chinesische Propagandeministerium Einfluss auf die SWR-Doku? (SWR/CICC)

Bereits am 8. Juni hatte die „Süddeutsche Zeitung“ unter dem Titel „Wenn Peking die Bilder liefert“ kritisch über den ARD-Film „Wuhan - Chronik eines Ausbruchs“ berichtet, der am Montag, 15. Juni, um 22.45 Uhr im Ersten laufen sollte. Der Vorwurf: Die Filmemacher, im Auftrag des SWR „unterwegs“, wären nicht selbst vor Ort gewesen, sondern hätten das Bildmaterial, das von der chinesischen Edel-Produktionsgesellschaft CICC stammt, lediglich neu geschnitten und kommentiert. Nun hat das Erste den Film kurzfirstig aus dem Programm genommen.

Zum HIntergrund des Skandals: Die Bilderschmiede CICC ist dem chinesischen Propagandaministerium unterstellt. In deren Dokumentation wären eine hochmoderne Elf-Millionen-Metropole Wuhan zu sehen gewesen, deren Fachleute und einfache Menschen sich heroisch der Pandemie stellen. Krankenhäuser werden in Rekordzeit hochgezogen, Wissenschaftler und Militär wissen, was zu tun ist, und die Bevölkerung hilft sich gegenseitig, wo sie nur kann. Die Eindämmung des Ausbruchs im Zuge eines harten Lockdowns - ein Sieg des Kollektivs.

Eine umstrittene ARD-Doku zeigt die Rekonstruktion des Corona-Ausbruchs in der chinesischen Elf-Millionen-Metropole Wuhan. Das Problem: Fast sämtliche Bilder stammen vom chinesischen Propaganda-Ministerium. (SWR / CICC)

Zwar wurden die aus China gelieferten Bilder durch die Macher der „Story im Ersten“ ausgewählt, neu geschnitten und kritisch betextet und von namhaften deutschen Virologen (Lothar Wieler, Hendrik Streeck, Christian Drosten) eingeordnet - trotzdem lässt sich kaum aussließen, dass einen das Bildmaterial subtil für die chinesische Sichtweise der Dinge einnimmt.

Jetzt wurde der Wuhan-Film kurz vor seiner geplanten Ausstrahlung komplett zurückgezogen. Der SWR begründet die Entscheidung allerdings nicht mit inhaltlichen Bedenken oder gar Angst vor einem Shitstorm, sondern mit Problemen bezüglich der Bildrechte. „Wie der SWR erst am gestrigen Sonntag erfahren hat“, so die Kommunikationsabeteilung des Senders, „kann die beauftragte Produktionsfirma dem SWR nicht die erforderlichen Rechte am verwendeten Filmmaterial des China Intercontinental Communication Center (CICC) einräumen. Damit fehlt eine Grundvoraussetzung für die beim SWR gültigen journalistischen Standards für das Verwenden von fremdem Rohmaterial.“

Die chinesische Elf-Millionen-Metropole Wuhan: Hier ist das neuartige Corona-Virus - wohl Ende 2019 - ausgebrochen. Hätte eine Pandemie verhindert werden können? (SWR / CICC)

„Niemand weiß, was in Wuhan wirklich geschah“

Zuvor soll es jedoch bereits Ärger gegeben haben, so die „SZ“, weil offizielle ARD-China-Korrespondenten - der NDR stellt sie - nicht in die Arbeit mit eingebunden waren. Vorgeschrieben ist dies jedoch nicht. Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ rechtfertigte der SWR die Zusammenarbeit vor der Entscheidung, die Doku aus dem Programm zu nehmen, so: „Wir waren uns der sehr sensiblen Materiallage bewusst und haben uns daher mit dem Produzenten auf ein äußerst gründliches Absichern aller Informationen verständigt, das über den üblichen Rechercherahmen hinausgeht.“

Covid 19-Erkrankte in Wuhan: Ärzte und Pfleger in Schutzkleidung kümmern sich um die Patienten. (SWR / CICC)

In der Dokumentation, die der Redaktion zur Ansicht vorlag, heißt es: „Niemand weiß, was in Wuhan wirklich geschah.“ Seriös wird auf die Herkunft der Bilder und ihre mögliche Wirkung hingewiesen. Dennoch hat das Vorgehen der Filmemacher „Gebrüder Beetz Filmproduktion“ und des SWR Diskussionen augelöst, die nach einer Austrahlung womöglich noch lauter geworden wären. Darf verlockend exklusives Bildmaterial aus zweifelhaften Quellen in einem renommierten journalistischen Format wie der „Story im Ersten“ so intensiv Verwendung finden?

Ist das chinesische autoritäre System dem unsrigen überlegen?

Anfang April 2020 werden nach mehr als zwei Monaten die Lockdown-Maßnahmen in Wuhan gelockert. (SWR / CICC)

Wu Zunyou, chinesischer Chef-Epidemiologe des CDC, erklärt im zurückgezogenen Film in gutem Englisch und mit sympathisch offenen Lächeln: „In westlichen Kulturen steht das Recht des Individuums an erster Stelle. In östlichen Ländern wie China geht es um das Recht der Gemeinschaft. Es sind unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Werten.“ Es sind Statements wie dieses, die einen in Kombination mit tollen Hochglanzbildern aus der chinesischen Elf-Millionen-Metropole Wuhan zum Nachdenken gebracht hätten: Ist das chinesische autoritäre System dem unsrigen überlegen? In Krisenfällen und auch sonst?

Selbst wenn die SWR-Produktion „Wuhan - Chronik eines Ausbruchs“ das in China produzierte Bild- und Interviewmaterial von deutschen Fachleuten wie Lothar Wieler (RKI), Hendrik Streeck (UK Bonn) und Christian Drosten (Charité) einordnen ließ, Zweifel blieben nach Ansicht des Films dennoch zurück. Zwar wies die Sprecherin des Films gleich zu Beginn darauf hin, dass die Bilder aus China sämtlich von staatlich kontrollierten Stellen stammten und mit Vorsicht zu genießen seien. Trotzdem stellt sich die Frage: Wäre der Zuschauer nicht trotzdem für eine „chinesische Sichtweise“ der Dinge eingenommen worden?

Wo und wann trat das Virus erstmals auf?

Auch wenn es immer noch Theorien eines deutlich früheren Ausbruchs in Wuhan gibt, der Film folgt weitgehend der offiziellen Timeline, welche die letzten Dezembertage 2019 als Beginn der Pandemie betrachtet. „Bis zum 31. Dezember kamen ständig neue Patienten“, sagte ein behandelnder Arzt im Film. „Es waren mehr, als wir erwartet hatten. Zu dem Zeitpunkt mehr als ein Dutzend. Da war uns bewusst, die Lage ist ernst. Am selben Tag bestätigt die lokale Seuchenschutzbehörde 27 Fälle einer Lungenerkrankung unbekannten Ursprungs.“

Ein Großteil der Infizierten habe zuvor Kontakt zum Seafood Markt in Wuhan gehabt. Ein Fischmarkt mit ein paar Ständen, die auch Wildtiere anbieten. „Darunter Schleichkatzen, Schlangen, Krokodile“, hieß es im Film. Dazu eine kritische Einordnung: „CICC filmt die Tiere nicht, lediglich die Desinfektion des Marktes.“ Überraschend selbstkritisch dann die Einschätzung des freundlichen Chefepidemiologen Wu Zunyou: „Wir wussten nicht, von welchem Tier es kam. Das ist ein potenzielles Risiko. Denn wenn wir den Ursprung nicht kennen, kann es jederzeit wieder passieren.“

Wie schnell reagierte China auf die Ausbreitung des Virus?

Bereits am 31. Dezember wurde die WHO informiert, wie deren Sprecherin bestätigte. „Solche Meldungen erhält die WHO fast wöchentlich von irgendwoher auf der Welt“, klärte die Doku auf. Die Meldung schien einen Erreger mit schneller Ausbreitungsgeschwindigkeit, aber ohne schweren Verläufe zu beschreiben. Es gab noch keine (offiziellen) Toten bis dahin. Lothar Wieler vom Robert Koch-Institut kommentierte, dass man „aufgrund von Virussequenzen wisse, dass der Ausbruch eher Ende November bereits virulent war.“ Dass sich das Virus derart ausbreiten würde, konnte man im Vorfeld aber keineswegs vermuten. „Im Nachhinein ist man immer schlauer.“

Christian Drosten räumte indes mit Vorurteilen auf, chinesische Wissenschaftler wären der Sache nicht gewachsen gewesen. Seit der SARS-Epidemie von 2002 / 2003 sei China spezialisiert auf Corona-Viren. In Wuhan läge das führende Forschungszentrum des Landes. Drosten: „Die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit Chinas ist hoch. Es gibt viele Larbore - und dort wird ebenso gearbeitet wie bei uns.“ Die Theorie, dass das neuartige Corona-Virus bei Laborversuchen in Wuhan versehentlich freigesetzt wurde, nannte Drosten „nicht ganz auszuschließen, aber sehr unwahrscheinlich“.

Großartige Krankenhäuser in China ...

Im Gegensatz zu späteren Bildern aus italienischen, spanischen oder amerikanischen Kliniken, ging es auf Filmmaterial aus dem Jinyintan Krankenhaus in Wuhan sehr gesittet zu. Immerhin kommentierte der Film: „Diese Bilder wurden Mitte Februar gedreht. Im Januar herrschten hier anderen Zustände. Davon steht uns kein Filmmaterial zur Verfügung. Es mangelt an Schutzkleidung, Ärzte arbeiten ohne Pausen, die Intensivbetten reichen nicht aus.“

Dennoch glaubte Christian Drosten, „dass westliche Länder von einem vergleichbaren Ausbruch vielleicht noch mehr überfordert gewesen wären.“ Ein knüppelharter Lockdown wie der von Wuhan wäre in freien Gesellschaften kaum durchsetzbar gewesen. Am 22. Januar empfahl der von Peking nach Wuhan entsandte Expertenrat, Großstadt und umliegende Provinz komplett abzuriegeln. 60 Millionen Menschen saßen wenig später in ihren Wohnungen in Zwangsquarantäne fest - eine Maßnahme ohne geschichtliches Vorbild.

Wurden Informationen in China verschleppt?

Am 9. Januar erreichte die Nachricht des ersten offiziellen Corona-Toten Peking. Es dauert weitere Wochen, bis die Regierung die Zügel anzog: Straßenkontrollen wurden eingeführt, Bewegung eingeschränkt, Temperatur gemessen. Seit Tagen meldeten die Behörden keine Neuinfektionen mehr, auch keine Hinweise auf eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Lokal wurde die Situation heruntergespielt, kommt der Film zu einem Urteil. Die nationale Gesundheitskommission wurde misstrauisch und sendete am 8. Januar ein Expertenteam nach Wuhan.

Unglücklicherweise machten sich in dieser Zeit etwa 400 Millionen Chinesen auf den Weg zu ihren Familien, um das Neujahrsfest zu feiern. Am 19. Januar teilten die entsandten Experten Peking ihre äußerst besorgte Einschätzung der Lage mit. Am 21. Januar meldete Wuhan insgesamt sechs Todesfälle. Steigende Todesfälle seien ein Zeichen dafür, dass die Ausbreitung kaum noch zu stoppen sei. Nun schlugen Epidemiologen Alarm.

Helden des Alltags

Am „schwierigsten“ ist die SWR-Doku, wenn Bilder von engagierten Helfern gezeigt werden. Darunter freundliches Militär engagierte Ärzte und Pfleger. Auch die Versorgung der abgeriegelten Bevölkerung mit Lebensmitteln durch freiwillige Helfer. „Wie es den Menschen wirklich geht, geben die Bilder von CICC nicht her“, lautet immerhin der Sprecher-Kommentar. Keine Frage, auch in westlichen Medien wurden Corona-Helfer ausgiebig gefeiert. Der Unterschied: Man sah dort auch das Leid von Erkrankten, Angehörigen und Pflegern.

Diese Farbe fehlt im China-Film. Dafür wird in wuseligen Zeitraffer-Bildern vom Bau zweier voll funktionsfähiger Spezialkliniken samt Intensivstationen berichtet: Hightech made in China. Ein Corona-Spezial-Krankenhaus mit 1.000 Betten für schwere Fälle wurde binnen weniger Tage hochgezogen. Ein zweites mit 1.500 Betten stand wenig später. Die tägliche Testkapazität in Wuhan läge bei 300.000 Untersuchungen. Im Mai testete man gar jeden Bewohner Wuhans, etwa 11 Millionen Menschen, in zehn Tagen. Eine „Politische Botschaft“ und „Kraftdemonstration“ nennt dies Christian Drosten. Ab 17. Februar sanken die Infizierten-Zahlen in China. Am 8. April, nach fast elf Wochen, lockerte Wuhan offiziell seine Anti-Corona-Maßnahmen.

Christian Drosten und Lothar Wieler warnen vor zu großen Lockerungen

Christian Drosten nennt die chinesische Maskenpflicht für den öffentlichen Raum eine Maßnahme mit „durchschlagender Kraft“ gegen das Virus. Lothar Wieler machte sich vor allem Sorgen über die Folgen der aktuellen Lockerungen in Deutschland: „Die neue Normalität ist: Wir halten Abstand, wir üben Hygiene, wir tragen - wo wir können - Schutzmasken. Alle Mittel, die uns dabei helfen, in diese neue Normalität zu kommen, sollten wir doch unterstützen. Und eine Tracing App, da sind wir überzeugt, trägt einen Teil dazu bei.“

Sollten wir jedoch glauben, die Pandemie wäre zugunsten unserer alten Normalität überstanden, würde sich dies bitter rächen - so Wieler. Hendrik Streeck dämpfte indes die Hoffnungen auf einen Impfstoff: „Man kann es seriös nicht vorhersagen, wann wir einen Impfstoff haben werden.“ Besonders deprimierend fiel Streecks Aufzählung lange virulenter Infektions-Krankheiten auf, für die bis heute kein wirklich funktionierender Impfstoff gefunden ist: Dengue-Fieber, HIV, Hepatitis C, Malaria, Tuberkulose, Gonorrhoe, Syphilis. Gute Nachrichten sehen anders aus.