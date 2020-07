Seit 1984 lebte der Künstler Claus Haensel in Bremen. Nun ist er im Alter von 77 Jahren verstorben. (Roland Scheitz)

Er war ein bekanntes und aktives Mitglied der Bremer Kunstszene, leitete bis zuletzt Workshops und Zeichenkurse. Erst im vergangenen Jahr wurden seine Arbeiten sowie die seiner Frau, der Künstlerin Christine Prinz, in der Doppelausstellung „Haensel und Prinz – definitiv figürlich“ in der Städtischen Galerie ausgestellt. Nun ist der Maler und Zeichner Claus Haensel im Alter von 77 Jahren gestorben. Haensel sei bereits Dienstag vor einer Woche gestorben, heißt es in einer Mitteilung. Eine Todesursache wird nicht genannt.

Beitrag für eine bessere Gesellschaft und Umwelt

Claus Haensel wurde in Dresden geboren, hier studierte er an der Hochschule für Bildende Kunst, wo er auch mit Otto Dix in Berührung kam und als dessen Assistent tätig war. Später ging er ans Institut für Architektur und Baugebundene Kunst in Berlin. 1984 siedelte er gemeinsam mit seiner Frau aus der DDR nach Bremen über. Haensel wollte einen künstlerischen Beitrag zur Besserung der Gesellschaft und der Umwelt leisten. Und auch wenn man meinen könnte, dies sei dem Künstler in der DDR nicht uneingeschränkt möglich und somit ein Grund für seine Auswanderung gewesen, hat es sich für Haensel gerade in den späteren Jahren nicht immer so angefühlt: „Wir konnten künstlerisch tun, was wir wollten“, sagte er im vergangenen Jahr bei der Ausstellung in der Städtischen Galerie rückblickend. In anderen Gesprächen wiederum sprach er dann doch von einer gewissen Überwachung, nannte aber – sicher nicht ganz ohne Augenzwinkern – einen anderen Grund für die Ausreise aus der DDR: „Wir wollten den Louvre sehen.“

Haensel arbeitete häufig seriell und nutzte für seine meist figürlichen Malereien und Zeichnungen die unterschiedlichsten Materialien, experimentierte unter anderem auch mit der Fotografie. Ihm ging es in seiner Kunst um Themen wie Konsumkritik aber darüber hinaus auch um die grundlegenden Fragen des menschlichen Seins. Um Existenz, Liebe, Tod. Auch seine Frau war ein wiederkehrendes Motiv in seinen Bildern. Auch noch nach ihrem Tod 2013 malte er sie oft. Claus Haensel hatte Ausstellungen im In- wie im Ausland. Seine Arbeiten sind heute in vielen öffentlichen und privaten Sammlungen zu finden. Sein umfangreicher künstlerischer Nachlass wird im Forum Waldenburg bei Dresden beheimatet sein.