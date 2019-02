Für Marcus (Benjamin Wadsworth, rechts) weht in "Deadly Class" (ab 27. Februar, SYFY) an der Privatakademie King's Dominion ein neuer Wind. Master Lin (Benedict Wong) legt viel Wert auf Disziplin. (2017 SYFY Media, LLC)

In dem Wust an Serien, den Netflix und Co. in den vergangenen Jahren produzierten, sticht vor allem ein Genre heraus: das der High-School-Serie. Dabei wurden die Teenie-Geschichten schon in die unterschiedlichsten Gewänder gesteckt. „Tote Mädchen lügen nicht“ nahm sich der Mobbing-Problematik an und sorgte damit für einen medialen Diskurs. Gesellschaftskritisch war auch die Widerspiegelung des universitären Rassismus in „Dear White People“. Serien wie „Riverdale“ oder die jüngst gefeierte spanische Produktion „Élite“ stellten dagegen Intrigen, Neid und den Kampf um Anerkennung in den Mittelpunkt. Just wenn man denkt, man hätte schon jede erdenkliche Variation an Coming-Of-Age-Formaten gesehen, startet nun „Deadly Class“ beim Pay-TV-Sender SYFY (ab 27. Februar, immer montags). Der junge Obachlose Marcus (Benjamin Wadsworth) wird an die Privatschule King's Dominion berufen, an der er eine ganz besondere Ausbildung beginnt.

Schon die Eingangssequenz macht deutlich - die King's Dominion ist keine gewöhnliche Schule. Als eine Schülerin es wagt, den Unterricht des autoritären Masters Lin (gespielt von „Doctor Strange“-Star Benedict Wan) zu stören, bricht der ihr mit einem energischen Hieb kurzerhand die Nase. Disziplin wird schließlich groß geschrieben an der Privatakademie, die junge Serienkiller ausbildet. Obendrein gilt auf der Suche nach „kreativen Problemlösern“ die strenge Regel: „Kein Ungehorsam, keine Drogen, kein Sex“. Eine ungewohnte Welt für den vom Leben verbitterten Waisen Marcus, der sein hartes Leben auf der Straße gegen die strikte Ausbildung an der Akademie eintauscht.

An der King's Dominion werden Serienkiller ausgebildet. Entsprechende Fähigkeiten im Nahkampf sind da natürlich unabdingbar. (2018 SYFY Media, LLC)

An der Seite von Mafia-Sprösslingen und Kindern von FBI-Agenten lernt er in Fächern wie „Dunkle Künste“ und „Nahkampf“ das Effeff eines Killers. Außerhalb des Unterrichts muss sich der Außenseiter erst seinen Platz erkämpfen. In einem knallharten System aus Gangs, die sich größtenteils aus der Herkunft der jungen Menschen ergeben, droht Marcus unterzugehen. Auch, weil er sich mit Chico (Michel Duval), dem Chef der kartellnahen Soto Vatos, anlegt. Ob er von der geheimnisvollen Saya (Lana Candor) Unterstützung erwarten kann?

Vergeudetes Potenzial

Vom Obdachlosen zum Serienkiller: Für Marcus (Benjamin Wadsworth) bietet sich die Chance auf ein neues Leben. (2017 SYFY Media, LLC)

Mithilfe der „Avengers“-Produuzenten Anthony und Joe Russo schufen Rick Remender und Miles Orion Feldsott eine düstere Serie, die dem High-School-Genre in ihren guten Momenten einen neuen Dreh verleiht. Packend ist das Format „Deadly Class“, das auf den gleichnamigen Comics Remenders beruht, vor allem, wenn in den gut choreografierten Actionszenen die Fetzen fliegen. Sein Können stellt auch Benjamin Wadsworth unter Beweis, der den zynischen und doch für das Gute kämpfenden Marcus überzeugend darstellt. So gewinnt er langsam aber sicher einen Blick hinter die vermeintlich taffen Fassaden seiner Mitschüler.

Bedauerlicherweise verliert sich die zehnteilige Serie mit fortlaufender Dauer in genretypischen Plattitüden. Dann geht es um unglückliche Liebesgeschichten, ausufernde Partys und Machtspiele unter den Heranwachsenden. So verschenkt „Deadly Class“ sein zweifelsfrei vorhandenes Potenzial und verkommt zu einer wilden Mischung aus bereits Dagewesenem.