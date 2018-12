Nachdem Disney unter anderem schon seine Zeichentrickklassiker "Die Schöne und das Biest", "Alice im Wunderland" und "Das Dschungelbuch" als Realfilme reanimiert hat, sind nun die Geschichten um Winnie Puuh und Christopher Robin (Ewan McGregor) an der Reihe. (2018 Disney Enterprises, Inc.)

Tom Cruise meldet sich als Geheimagent Ethan Hunt zurück: In „Mission: Impossible - Fallout“ muss er nach dem Scheitern seiner letzten Mission die Konsequenzen tragen und seine Fehler ausbügeln. Doch die CIA beginnt langsam, die Loyalität und Methoden des Agenten zu hinterfragen. Wer so kurz vor Weihnachten lieber etwas heimeligere Filme sehen möchte, fährt diese Woche mit den Alternativen „Deine Juliet“ und „Christopher Robin“ wohl besser.

Mission: Impossible - Fallout (VÖ: im Handel)

Zwei vom gleichen Schlag? Puuh findet seinen alten Spielkameraden Christopher Robin (Ewan McGregor). (2018 Disney Enterprises, Inc.)

Zum sechsten Mal wird Tom Cruise zum Agenten Ethan Hunt und zeigt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen Hollywoods gehört. In „Mission: Impossible - Fallout“ (2018) springt er wie ein 20-Jähriger von Stunt zu Stunt und garantiert das gewohnte Action-Feuerwerk der Geheimagenten-Reihe.

Preis DVD: circa 14 Euro

Mit "Mission: Impossible - Fallout"übernimmt Tom Cruise zum sechsten Mal seine Paraderolle als Agent Ethan Hunt. (Paramount Pictures)

Laufzeit: 142 Minuten

Christopher Robin (VÖ: im Handel)

Tom Cruise absolvierte auch für "Mission: Impossible - Fallout" einen Großteil seiner Stunteinlagen selbst. (Paramount Pictures)

Auch wenn Ewan McGregor die menschliche Hauptrolle in der Winnie-Puuh-Realverfilmung „Christopher Robin“ (2018) spielt - die wahren Stars sind die Tiere des Hundertmorgenwalds: Wunderbar animiert sprechen und bewegen sie sich, wie man es von früher kennt. Familienfreundliche Unterhaltung mit ganz viel Herz.

Preis DVD: circa 15 Euro

"Deine Juliet" ist die gelungene Roman-Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers. (Studiocanal GmbH)

Laufzeit: 100 Minuten

Deine Juliet (VÖ: im Handel)

Juliet (Lily James) bricht unerschrocken auf zu neuen Ufern - nach Guernsey. (Studiocanal GmbH)

Nach „Mamma Mia! Here we go again“ glänzt Lily James auch in der Verfilmung des charmanten Briefromans „Deine Juliet“ (2018). In der bewegenden Geschichte reist die junge Journalistin auf eine kleine britische Insel, um einen besonderen Buchclub kennenzulernen. Hinter dem Grüppchen aus Dorfbewohnern verbirgt sich mehr, als es anfangs den Eindruck hat ...

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 119 Minuten